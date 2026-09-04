Puri Ruiz 04 SEP 2026 - 07:15h.

El actor ha querido salir al paso de los rumores que lo sitúan desde hace años en el país norteamericano

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Las opiniones sobre el último trabajo de Javier Bardem, en el que da vida a un director de cine que se reencuentra con su hija y arrastra un oscuro pasado, son unánimes. Su protagonista en ‘El ser querido’, que acaba de ser elegida como una de las tres candidatas de la Academia de Cine para optar a representar a España en los Oscar 2027, está recibiendo críticas apasionadas. A la película le queda todavía un largo recorrido, pero para el actor Hollywood no es territorio desconocido: ha estado ya en numerosos proyectos al otro lado del charco, que incluyen desde ‘No es país para viejos’, que le valió la estatuilla dorada al mejor actor de reparto, hasta ‘Dune’, la saga que en diciembre estrena su tercera entrega. Quizá por esa presencia tan habitual en los platós estadounidenses se ha hecho correr la noticia de que Bardem reside allí. Recientemente, y al ser interpelado por ello, el intérprete quiso ser claro al respecto.

“Siempre he vivido en España”

“Llevo viviendo en España toda mi vida y cotizando en España”, decía el actor en una entrevista concedida a ‘Esquire’. Cuando el periodista le pregunta si se siente un ‘outsider’ español en Hollywood o un actor de Hollywood que visita España de vez en cuando es cuando tiene la oportunidad de hacer esa aclaración: “Siempre he vivido en España. Siempre. Nunca he vivido en Estados Unidos”. Y explica: “Es un mantra que dicen por ahí, igual que otros muchos mantras”.

Evidentemente, su trabajo le ha hecho permanecer en aquel país largas temporadas, aunque no tan largas como cabría pensar. “Lo máximo que he vivido en Estados Unidos fueron seis meses, y era por trabajo”. La cuestión aquí fue que lo personal y lo profesional se cruzaron. “Coincidió con el nacimiento de mi hijo”, añade. “No podía moverme de allí, pues decidimos tenerlo allí”. En aquella época, Javier Bardem se encontraba rodando ‘To the Wonder’, una película de Terrence Malick que se rodó en dos fases, entre septiembre de 2010 y mayo del año siguiente. Leo nació en enero de 2011.

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La ‘maldición’ de triunfar en Hollywood

Es más, aquella proyección de actor de éxito internacional lo perjudicó: “Hubo un momento en el que no recibía proyectos porque pensaban que no me iban a interesar, o pensaban que era muy caro, o pensaban que vivía fuera”. Pero ni aquella racha le hizo abandonar España. “No es que tuviera que emigrar, sino que se dio la suerte de que me ofrecían cosas de fuera y poco a poco fui yendo para allá”, explica, y concluye: “Sin quedarme, siempre volviendo a España y deseando trabajar aquí”.

Un director fetiche y varios éxitos encadenados

“Fernando [León de Aranoa] me ayudó mucho", reconoce, y suma a Rodrigo Sorogoyen a los cineastas con los que ha podido recuperar el pulso de trabajar en su país. La primera de las películas con Aranoa fue ‘Los lunes al sol’, allá por 2002: le valió un Goya al mejor actor protagonista. Con la segunda, ‘El buen patrón’, repitió galardón. Fue esta última la que lo devolvió con todos los honores al cine patrio después de enlazar numerosos rodajes fuera de su país sin apenas participación en producciones nacionales. Eso sí, su residencia siempre ha estado aquí y es donde siempre quiere volver: “Echo de menos mi idioma, el poder expresarme en mi idioma”.