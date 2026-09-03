La arquitecta y empresaria anunció el pasado mes de junio que estaba esperando su primer hijo junto al popular jugador de pádel

La pareja hizo pública la noticia de su embarazo con varias fotografías en las que aparecían junto a las imágenes de una ecografía

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El embarazo de Sandra Garal, fruto de su relación con el jugador de padel Ale Galán, está siendo una de las grandes alegrías de su vida, pero en las últimas semanas la pareja ha tenido que afrontar un inesperado contratiempo. La arquitecta y diseñadora de interiores ha sufrido un accidente de coche durante la gestación.

Sandra ha reaparecido en redes sociales con el brazo escayolado, una imagen que rápidamente ha despertado la preocupación de sus seguidores. Ante la incertidumbre generada por su estado, la revista '¡Hola!' se ha puesto en contacto con ella para conocer de primera mano qué había ocurrido y cómo se encuentra.

La propia Garal ha querido transmitir calma y ha explicado que, pese al accidente, tanto ella como el bebé se encuentran bien.

Las palabras de Sandra Garal sobre el accidente

"Tuve un accidente de coche, pero gracias a Dios todo está bien. El bebé está perfectamente y eso es lo más importante", ha contado a la cabecera rosa.

La arquitecta ha detallado además las consecuencias físicas que ha sufrido: "Yo, por mi parte, me rompí el cúbito y el radio en el accidente, así que ahora toca recuperarme poquito a poco".

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La fractura de ambos huesos del antebrazo explica la escayola con la que se ha dejado ver estos días. Una lesión que supone un contratiempo incómodo en un momento en el que su embarazo avanza y todas sus atenciones están puestas en la llegada de su primera hija.

A pesar de ello, Sandra mantiene su habitual actitud positiva y ha restado dramatismo a la situación después de confirmar que el bebé está bien.

Asimismo, ha explicado que está afrontando las molestias del accidente sin recurrir a medicación para el dolor debido a su embarazo. Con el sentido del humor que la caracteriza, ha hecho incluso una divertida reflexión sobre lo que está viviendo.

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"Estando embarazada no me tomo nada para el dolor. Nada más que añadir. Dar a luz va a ser un paseo", ha bromeado.

A las puertas de convertirse en madre por primera vez

El accidente llega en un momento importante para Sandra Garal. La arquitecta y empresaria anunció el pasado mes de junio que estaba embarazada de su primer hijo junto a Ale Galán, uno de los grandes nombres del pádel español.

La pareja hizo pública la noticia el pasado 19 de junio con varias fotografías en las que aparecían junto a las imágenes de una ecografía. "Felices y agradecidos", escribió Sandra entonces, acompañando el anuncio de una frase que resumía perfectamente el momento que estaban viviendo: "Nuestro amor crece de la manera más bonita".

Además, todo apunta a que la pareja espera una niña. En aquellas imágenes aparecía su perro Bodixo con un chupete de color rosa, un detalle que despertó las especulaciones sobre el sexo del bebé, aunque los protagonistas no ofrecieron entonces una confirmación más allá de las pistas que quisieron compartir con sus seguidores.

La llegada de su primera hija pondrá el broche a una historia de amor que comenzó a hacerse pública en 2024. Sandra y Ale fueron fotografiados juntos después de que surgieran las primeras pistas sobre su relación, hasta convertirse en una de las parejas más seguidas del mundo del deporte y las redes sociales.