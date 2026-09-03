Este jueves, 3 de septiembre, la Academia de Cine ha anunciado los tres films que han sido preseleccionados para representar a España en la siguiente edición de los Oscar

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La carrera del cine español hacia los Premios Oscar 2027 ya tiene sus tres títulos finalistas. La Academia de Cine ha anunciado este jueves, 3 de septiembre, las películas que continúan en la pugna para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional.

Los tres títulos elegidos son 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo; 'La bola negra', el ambicioso proyecto cinematográfico de Javier Calvo y Javier Ambrossi; y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, una de las grandes triunfadoras de los últimos Premios Goya.

La decisión, sin embargo, todavía no está tomada. Supone solo el último paso antes de escoger al film que tendrá que defender oficialmente al cine español ante la Academia de Hollywood. Será el próximo 15 de septiembre cuando se anuncie cuál de las tres consigue finalmente el billete hacia la carrera por el Oscar.

La selección deja una competición interesante porque reúne tres películas con personalidades muy distintas. Por un lado está Rodrigo Sorogoyen, uno de los cineastas españoles con mayor reconocimiento internacional de los últimos años. Por otro, Los Javis llegan con una película que ha despertado gran expectación internacional y que cuenta ya con el respaldo de uno de los grandes festivales del mundo, el de Cannes. Y, completando la clasificación, aparece Alauda Ruiz de Azúa, que llega respaldada por un extraordinario recorrido de premios dentro de España.

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Las tres películas han demostrado tener elementos que pueden resultar atractivos en una carrera internacional y la decisión final de los académicos españoles determinará cuál de ellas emprende el camino hacia Los Ángeles.

Sobre 'El ser querido'

'El ser querido' es la nueva película de Sorogoyen, responsable de títulos como 'As bestas', 'El reino' o 'Que Dios nos perdone'. El filme está protagonizado por Javier Bardem y Victoria Luengo, que interpretan a un padre y una hija cuya relación lleva años marcada por la distancia y las heridas del pasado.

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La historia gira alrededor de Esteban Martínez, un prestigioso director de cine con una trayectoria marcada tanto por sus éxitos profesionales como por un pasado de violencia y excesos. Cuando prepara un nuevo proyecto cinematográfico, ofrece a su hija Emilia un papel con la aparente intención de ayudarla en su carrera como actriz, que atraviesa un momento complicado.

La convivencia durante el rodaje provoca que ambos vuelvan a estar cerca después de años de distanciamiento. Pero ese acercamiento también obliga a sacar a la luz conflictos que permanecían enterrados.

La película está escrita por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, pareja creativa habitual del director, y cuenta además con Raúl Arévalo y Marina Foïs en su reparto.

'La bola negra', de Los Javis

La segunda candidata es probablemente uno de los proyectos españoles que más atención internacional ha generado durante este año. Dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, parte de una historia que conecta tres épocas y tres vidas masculinas unidas por el deseo, la sexualidad, el dolor, la memoria y la herencia.

El guion está firmado por los propios Javis junto a Alberto Conejero y la película toma como uno de sus puntos de partida una obra inacabada de Federico García Lorca. El filme establece conexiones entre diferentes momentos históricos y explora la identidad y la homosexualidad a través de varias generaciones.

El reparto es otro de sus grandes atractivos. Está encabezado por Guitarricadelafuente, que debuta en el cine, y cuenta con nombres como Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y Carlos González.

La película ya llega a esta carrera con un importante aval internacional: fue seleccionada para competir en el Festival de Cannes de 2026, donde Los Javis recibieron el premio a la mejor dirección, compartido con Paweł Pawlikowski.

'Los domingos'

La tercera candidata, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, una película que llega a la batalla por el Oscar con un palmarés contundente.

La historia está protagonizada por Ainara, una joven de 17 años, brillante e idealista, que tiene por delante la habitual decisión sobre qué carrera universitaria estudiar. Sin embargo, sus planes son muy diferentes de los que espera su familia: la joven anuncia que siente una cercanía hacia Dios y que se plantea ingresar en un convento de clausura.

La película cuenta con Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Nagore Aranburu y Juan Minujín en el reparto y tiene una duración de 117 minutos.

Su gran argumento de cara a la Academia española es su extraordinario recorrido previo. Ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y después se convirtió en la gran triunfadora de los Premios Goya 2026, donde consiguió cinco estatuillas, entre ellas las de mejor película, mejor dirección, mejor guion original y mejor actriz protagonista.

La gran incógnita queda ahora despejada en parte. España ya sabe cuáles son sus tres aspirantes, pero todavía tendrá que esperar unos días para conocer cuál será su elección definitiva.