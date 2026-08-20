El actor, que se encuentra en plena promoción de 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, se ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida familiar

La vida actual de Penélope Cruz y Javier Bardem: la crianza de sus hijos, su hogar y un esperado regreso al cine

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Javier Bardem ha vuelto a hablar sobre una de las facetas que más protege de su vida: su papel como padre. El actor, que comparte dos hijos con Penélope Cruz, ha explicado en una entrevista con 'Esquire' hasta dónde está dispuesto a llegar para compaginar su carrera internacional con su familia, y ha revelado una condición "innegociable" que exige en sus contratos a la hora de aceptar determinados trabajos.

La confesión llega en plena promoción de 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen que Bardem protagoniza junto a Victoria Luengo y que gira en torno a una relación paterno-filial marcada por la ausencia.

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La cinta coloca al intérprete en la piel de Esteban, un cineasta de gran prestigio que mantiene una relación complicada con su hija y que debe enfrentarse a las consecuencias de haber estado lejos de ella durante años. La historia ha llevado inevitablemente a Bardem a reflexionar sobre su propia manera de entender la paternidad.

Las palabras de Bardem sobre sus hijos

Ante la pregunta de si, como el personaje de la película, se debate entre querer ser un gran padre o un gran artista, Bardem no deja lugar a dudas. Para él, la prioridad está clara: sus hijos.

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"Lo tengo clarísimo: lo más importante de mi vida son ellos. Los amo y tengo la suerte de sentir su amor, que es un regalo", ha afirmado el actor en la entrevista.

Eso no significa, sin embargo, que esté dispuesto a renunciar a su profesión. Bardem ha señalado que también tiene una responsabilidad hacia su trabajo y, sobre todo, hacia la pasión que siente por el cine. Una idea que quiere transmitir a sus hijos como parte de su educación.

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"Pero también amo mi profesión y quiero que entiendan la importancia de la pasión en lo que hacemos. Si la vida te concede el privilegio de dedicarte a lo que amas, debes esforzarte, formarte, respetarlo y cuidarlo", ha explicado.

De ahí que, junto a Penélope Cruz, haya creado una particular regla familiar. Bardem sabe que su carrera implica viajar, rodar en otros países y pasar temporadas lejos de Madrid, pero ha establecido un límite muy concreto.

A veces eso significa irte a trabajar fuera y pasar dos semanas sin verlos. Tres como mucho", ha reconocido. Es entonces cuando el entrevistador le pregunta si esas dos semanas son realmente "su tope". La respuesta de Bardem es rotunda: "Sí".

El actor ha indicado que esa decisión incluso condiciona la forma en la que negocia sus trabajos: "Mi cuerpo y mis contratos solo permiten estar sin ver a mis hijos dos semanas", ha indicado.

La cuestión de los contratos no es nueva. Bardem ya había explicado en otra ocasión que, cuando acepta determinados proyectos, procura incluir entre sus condiciones la posibilidad de regresar a casa y no permanecer demasiado tiempo separado de su familia.

De hecho, también ha contado que en una ocasión en la que estuvo tres semanas separado de sus hijos experimentó una reacción física de dolor y tristeza y que, cuando rueda lejos de España, aprovecha los días libres para regresar junto a ellos.

Una regla "innegociable" en la familia

La organización familiar también desempeña un papel fundamental. Bardem explica que en su casa existe una norma que tanto él como Penélope Cruz respetan cuando sus respectivas carreras les obligan a desplazarse: "En nuestra casa hay algo innegociable: al menos uno de los dos debe estar siempre con ellos".

Es una fórmula que permite que, aunque ambos tengan compromisos profesionales, los niños no se queden solos ni tengan que pasar largos periodos sin sus padres. El actor ha explicado, además, que sus hijos han entendido ese equilibrio que intentan mantener.

"Creo que han comprendido eso a un nivel muy profundo y, al mismo tiempo, reconocen el deseo y el placer de sus padres por hacer su trabajo", ha subrayado.

Sus hijos, además, han permanecido durante todos estos años en el absoluto hermetismo. La pareja, que contrajo matrimonio en 2010, tiene dos: Leo, nacido en enero de 2011 en Los Ángeles, y Luna, nacida en Madrid en julio de 2013. Ambos han crecido alejados de la exposición pública que acompaña a sus padres. Bardem y Cruz también han sido extremadamente cuidadosos a la hora de preservar su intimidad y apenas muestran detalles de su vida familiar.