Candela Hornero Madrid, 03 SEP 2026 - 11:06h.

La actriz falleció el pasado 1 de septiembre, según ha anunciado su agencia de comunicación

En la saga de 'Zombies' de Disney dio vida a la animadora Bree

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La actriz Carla Jeffery ha fallecido a los 33 años, según ha anunciado su agencia de representación, Alexanders Talent Management, a través de su perfil oficial de Instagram.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien nos dejó el 1 de septiembre de 2026, a la edad de 33 años", ha comunicado la agencia.

Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, Estados Unidos. A lo largo de su carrera, dio vida a la animadora Bree en las películas de 'Zombies' de Disney, una saga en la que "compartió su alegría, su sentido del humor y su espíritu luminoso con el público de todo el mundo".

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La actriz también era conocida por sus participaciones en series de Disney Channel como '¡Buena suerte, Charlie!' y 'Shake It Up', además de 'iCarly'. En estas protagonizó una de las escenas más recordadas de su personaje, en la que aparecía bailando sobre la mesa de un restaurante junto a Gibby.

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Recientemente, Carla Jeffery había trabajado como actriz 'Asanté', una serie de pódcast centrada en un joven que se enfrenta a los dilemas y retos propios de la transición a la edad adulta.

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Más de dos décadas vinculada a su agencia

"Carla se unió a la familia de Alexanders Talent Management cuando tenía 12 años. Durante más de dos décadas, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, llena de vida e increíblemente talentosa, cuya sonrisa radiante iluminaba cualquier lugar", han señalado en el comunicado. "Carla era más que una cliente; era parte de nuestra familia".

La agencia también ha dedicado unas palabras a sus familiares y seres queridos: "Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla en estos momentos tan dolorosos. Pedimos respetuosamente que se respete su privacidad mientras atraviesan el duelo por esta pérdida inimaginable. Descansa en paz, Carla. Tu luz nunca se apagará".

Por el momento, no se ha desvelado la causa de la muerte de la actriz.