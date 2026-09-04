José Coronado e Irene López despiden en alta mar su verano más romántico: “De esos que se viven y se guardan”

Redacción Uppers 04 SEP 2026 - 10:35h.

La actriz ha compartido en sus redes sociales una romántica fotografía en la que ambos aparecen abrazados a bordo de un yate

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José Coronado, de 68 años e Irene López, de 50, han cumplido su tercer verano juntos demostrando que atraviesan una etapa de estabilidad y complicidad absoluta. La actriz ha compartido en sus redes sociales una romántica fotografía en la que aparece abrazada junto al protagonista de 'Cerrar los ojos' a bordo de un yate.

"Un verano tranquilo, de esos que se viven, se guardan y se agradecen", ha escrito Irene junto a la instantánea. La acaramelada estampa vuelve a poner el foco sobre una relación que ambos han procurado mantener al margen de la exposición pública.

Primer encuentro en 'Entrevías'

Sus caminos se cruzaron en 2022 durante el rodaje de 'Entrevías', la ficción de Telecinco protagonizada por Coronado. Irene López tuvo una participación muy breve en la serie, concretamente en el tercer episodio de la segunda temporada, donde interpretó a una joven que se cruza con el personaje de Tirso Abantos de Coronado. Aquella coincidencia profesional acabaría dando paso a una historia sentimental que ambos han llevado con considerable discreción.

Durante los primeros meses apenas hubo pistas sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos. Fue en 2022 cuando su relación trascendió públicamente a través de unas fotografías y, desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que han hablado de su vida en común. Coronado, especialmente celoso de su intimidad, terminó reconociendo que estaban juntos durante la promoción de 'La chica de nieve'.

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Una pareja muy discreta

Con el paso del tiempo, Irene sí ha dejado escapar algún gesto más personal. En abril de 2025, por ejemplo, publicó una fotografía junto al actor acompañada de unas palabras especialmente cariñosas, calificándolo como “mi todo”. La imagen se convirtió entonces en una de las demostraciones públicas de afecto más significativas de la pareja.

Su relación tampoco ha estado completamente al margen de los rumores. En abril de 2026 varios medios publicaron que podrían haberse casado en secreto. Coronado lo negó y dejó claro que continuaban juntos, pero sin haber pasado por el altar. Cuatro años después de aquel encuentro en 'Entrevías', todo apunta por tanto a que siguen compartiendo su vida con la misma fórmula que parece haberles funcionado desde el principio, mucho cariño, complicidad y la voluntad de proteger su parcela privada.

La imagen de ambos abrazados en alta mar ha suscitado multitud de reacciones de amigos y seguidores. Desde Lolita, que les dedica un: "Qué pareja tan bonita, cómo me gusta veros así. Besos", hasta la nuera del actor, Natalia Moreno, que ha escrito un sencillo: "Me encanta".