La que fuera presidenta del club de fans de Isabel Pantoja ha contado en '¡De viernes!' cómo era el día a día en Cantora: "Ni Isabel ni Agustín se encargaban mucho de Doña Ana"

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Mari Ángeles Moreno, la que fuera presidenta del club de fans de Isabel Pantoja, acude al plató de '¡De viernes!' para explicar con todo lujo de detalles qué provocó su distanciamiento de la artista después de años de admiración, seguimiento de su trayectoria y presencia prácticamente diaria en el entorno de la cantante.

La entrevista de Mari Ángeles en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta no solo pone el foco en Isabel Pantoja, si no también sobre Agustín Pantoja y el papel que, según su relato, tuvo en el deterioro de la relación entre ambos.

La que fuera presidenta del club de fans y mano derecha de Isabel Pantoja ha compartido con la audiencia del programa y con los colaboradores cómo se produjo aquella ruptura y qué ocurrió detrás de una relación que durante años estuvo marcada por la admiración y la cercanía.

Mari Ángeles, que durante mucho tiempo fue prácticamente una más de la familia, ha explicado con visible dolor cómo tanto Isabel Pantoja como su hermano Agustín no ejercían como debieran su papel de hijos con Doña Ana: "En esa casa quien se encargaba de la abuela era Juan, el otro hermano, y si no era él, era yo".

La entrevistada ha dejado muy sorprendidos a los colaboradores del programa al desvelar el irónico mensaje que Isabel Pantoja le envió hace tan solo unos días, cuando la cantante fue consciente de que Mari Ángeles pensaba contarlo todo en un plató de televisión.

Vuelve a ver los mejores momentos de la entrevista a Mari Ángeles Moreno, en Mediaset Infinity.