La docente y comunicadora dominicana Joheirry Mola ganó la corona de Miss Mundo 2026

Joheirry Mola defendió en la pregunta final la importancia de enseñar inglés a los niños en los colegios

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La docente y comunicadora dominicana Joheirry Mola ganó la corona de Miss Mundo 2026 en una gala celebrada en la ciudad de Nha Trang. Según informa '20 Minutos', la española Elisabeth Reynés hizo historia tras coronarse como primera dama de honor del certamen.

La nueva reina de belleza, de 24 años, fue la única de entre 111 candidatas que dijo unas palabras en español durante la ceremonia celebrada en una plaza pública durante cinco horas.

Mola defendió la importancia de enseñar inglés a los niños

Joheirry Mola defendió en la pregunta final la importancia de enseñar inglés a los niños en los colegios para ampliar sus oportunidades de aprendizaje y comunicación en el mundo. En las competencias preliminares, la docente se clasificó entre las 40 semifinalistas al imponerse en el reto de pasarela en la categoría regional de Américas y el Caribe, donde se midió con las abanderadas de México, Colombia, Argentina o Venezuela, entre otras.

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En el último grupo de las finalistas entraron las representantes de Malasia, Sudáfrica, Vietnam, Eritrea y España, que se hizo con la segunda posición y con el título de reina continental del certamen para Europa. La tailandesa Opal Suchata Chuangsri, que ganó el título en mayo de 2025 en India, entregó la corona a la dominicana.

Los organizadores del certamen anunciaron que la próxima edición se celebrará en Tanzania en septiembre de 2027. El concurso de Miss Mundo divide a las aspirantes en cuatro grandes grupos según sus lugares de procedencia (Asia y Oceanía, Américas y Caribe, Europa y África) y de esa forma garantiza que estas cuatro regiones estén representadas de forma igualitaria en el grupo de 40 clasificadas.