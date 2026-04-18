Nuria Jiménez, Ana Paredes y Elisabet Cid Vasylenko son tres candidatas que se presentan al certamen para romper con los estereotipos

La evolución de la mujer en la ciencia y cómo atravesar el techo de cristal: "Cuando empiezas a crecer las cosas se ponen difíciles"

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Nuria Jiménez, Ana Paredes y Elisabet Cid Vasylenko. Puede que no todo el mundo haya escuchado sus nombres, pero sus historias buscan ser parte de la revolución femenina que quiere romper con los estereotipos que rodean a la mujer. Ellas son tres de las 36 candidatas que se presentan este sábado 18 de abril a Miss World España 2026. Tres mujeres que van acompañadas de una gran meta.

El currículum de Nuria Jiménez habla por sí solo. Para ella, este concurso supone "una oportunidad única de dar visibilidad a su propósito de vida": "Soy biotecnóloga, con Máster en Genética, formación en inteligencia artificial y doctora en Ciencias de la Salud. He orientado toda mi trayectoria hacia un objetivo muy claro: transformar la manera en la que entendemos la salud".

Ella ha dedicado su carrera a "desarrollar herramientas de software que permiten interpretar la información genética" de forma sencilla. Gracias a su trabajo, ha conseguido reconocimientos internacionales y premios, aunque esto no es lo que más le interesa.

"Lo que realmente me impulsa es el impacto que podemos generar en la vida de las personas. Especialmente en pacientes sin diagnóstico, donde la incertidumbre es enorme y la capacidad de anticiparnos marca la diferencia", asegura la joven que está desarrollando una línea de investigación doctoral en Genómica Clínica y reducción de la brecha diagnóstica en enfermedades complejas.

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"Se puede ser una mujer preparada, científica y que cuide su imagen sin que eso reste valor al conocimiento", según Jiménez

Jiménez es consciente de que el gran cambio en la ciencia reside en la "identificación precoz". Y para amplificar este mensaje, decidió presentarse a Miss World España: "Es una plataforma desde la que puedo contribuir a que la medicina preventiva y personalizada llegue a más personas, así como inspirar y educar, acercando la genómica y la ciencia a la sociedad. Uno de mis objetivos es fomentar vocaciones científicas y motivar a las nuevas generaciones a formarse en estos ámbitos".

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La biotecnóloga madrileña cree que sí es posible tener una nueva generación donde "la belleza vaya acompañada de propósito, conocimiento y capacidad de transformación". Unos aspectos que cada vez se tienen más en cuenta en este certamen: "Ahora se valora la inteligencia, el compromiso social y la capacidad de generar impacto". "Se puede ser una mujer preparada, científica, con propósito, y que cuide su imagen sin que eso reste valor al conocimiento", destaca.

Jiménez sufrió bullying por estar "muy enfocada en el ámbito académico" pero también "cumplir con los cánones de belleza". "Eso me hizo entender desde muy pronto que la sociedad tiende a encasillar, y que es necesario romper esas barreras", resalta. Y por eso, se ve con esa "responsabilidad de demostrar que no solo es posible, sino necesario integrar" ambos mundos.

Ana Paredes: "Ver cómo una niña puede empezar a dudar de su propio valor fue algo que me cambió para siempre"

Una mentalidad que comparte con Ana Paredes, de Lugo. Ella está cursando el tercer curso de Ingeniería Aeroespacial. "Como mujer ingeniera sé lo que se siente al ser invalidada por tu género, y he podido observar cómo muchas niñas y jóvenes abandonan sus intereses por falta de referentes o por la presión de encajar en determinados roles", lamenta.

Su principal motivación para presentarse fue su hermana pequeña. "Ella sacaba malas notas y y hubo personas a su alrededor que le hicieron sentir que no iba a llegar a nada. Ver cómo una niña puede empezar a dudar de su propio valor fue algo que me cambió para siempre", recuerda sobre esta triste realidad que le hizo replantearse ciertos aspectos de su vida. "Ver esto en otras niñas y jóvenes duele profundamente", añade.

Esa frustración e indignación la utilizó para crear Star of Knowledge, un proyecto social que, en colaboración con Google y la Comunidad de Madrid, acerca herramientas educativas a niños con pocos recursos. "Promueve el acceso de niñas a la ciencia, les muestra referentes reales y trabaja por su futuro. Todos los niños pueden ser estrellas con la educación y herramientas adecuadas", asegura la joven.

Ver a su hermana dudar de sus propias capacidades le hizo comprender la importancia de tener un ejemplo a seguir: "Cuando un niño tiene referentes, educación y una oportunidad, no solo cambia su presente, cambia todo su futuro". Y de ahí surge la oportunidad de aprovechar el altavoz que te brinda este certamen: "Descubres los proyectos sociales de tus compañeras, con sus propias inquietudes y su forma de cambiar el mundo. Y poder compartir eso con ellas es algo profundamente bonito e inspirador".

Los estigmas que rodean a estos certámenes "están desactualizados", señala Elisabet Cid Vasylenko

Elisabet Cid Vasylenko, de Jaén, también ve el certamen como una posibilidad de crecimiento personal y profesional. "Te exige disciplina, preparación, compromiso social y capacidad de comunicación. Representa también el poder dar visibilidad a quién soy, a mi trayectoria y a los valores que defiendo".

Ella tiene la carrera de Lenguas Modernas y Literaturas y se encuentra cursando un Máster en Relaciones Internacionales: "Creo que todavía existen ciertos estigmas alrededor de los certámenes de belleza, pero están bastante desactualizados. Hoy en día, Miss World busca mujeres completas: con formación, inquietudes, proyectos y voz propia".

Las tres coinciden en el mismo punto: 2026 era el año para presentarse al mundo y alzar la voz. Inspirar, educar y acercar la ciencia al mundo para que todos los niños de hoy sepan que pueden crear su propio futuro.

Porque, tal y como afirma Paredes, este certamen les da la oportunidad de dejar huella.