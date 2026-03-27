Claudia Barraso 27 MAR 2026 - 17:29h.

Una concursante del certamen de Miss Tailandia sufrió un momento de lo más bochornoso durante su discurso

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Una concursante de Miss Tailandia ha sufrido un pequeño accidente en mitad del concurso que le hizo esquivar a las cámaras. A pesar de que intentó esconderlo, el vídeo se ha hecho viral y ha circulado en redes sociales, mostrando que estos momentos bochornosos pueden pasar hasta cuando menos te lo esperas.

La ceremonia se celebró el pasado miércoles. La joven de 18 años, Kamolwan Chanago, estaba hablando y posando a cámara cuando de repente sus carillas se desprendieron de su dentadura y tuvo que darse la vuelta para colocárselas y evitar sonreír demasiado ante los jueces. Este accidente le pilló en mal momento, justo cuando estaba dando su discurso para ser una de las posibles ganadoras del certamen.

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La carilla de le despegó de la parte superior de los dientes cuando estaba emocionada y casi terminando su discurso. Cuando se dio cuenta de que algo no iba bien, decidió girarse sin mirar a cámara para colocárselas. Cuando volvió a mirar no siguió con le discurso, sino que posó con una mirada seria y comenzó a desfilar por la pasarela para enseñar el vestido de palabra de honor brillante que llevaba acompañado de un chal de plumas blancas.

Una modelo con mucha experiencia sobre la pasarela

Sin duda, y pese a la rápida reacción de la concursante, el vídeo no tardó en comenzar a circular por redes sociales y muchas personas han compartido el momento. Ha sido uno de los vídeos que más reacciones ha recibido. Algunos de los usuarios intentaban enviar mensajes de apoyo a la joven tailandesa de tan solo 18 años y otros se reían de este momento tan desafortunado.

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Pese a su temprana edad, es considerada como una de las modelos más experimentadas encima de las pasarelas y sin duda lo demostró con su rápida actuación tras la caída de sus carillas y por cómo continuó desfilando sobre el escenario, pese a que este momento no ha podido pasar desapercibido.