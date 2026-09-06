Andrew Williams, luchador de la lucha libre, era conocido como The Butcher

El luchador sufrió un colapso tras una pelea en parejas

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Andrew Williams, luchador de la lucha libre, ha fallecido de forma repentina a los 48 años de edad. El luchador era conocido como The Butcher y ha dejado al mundo de la lucha libre totalmente conmocionado.

Según ha informado TMZ, el luchador sufrió un colapso tras una pelea en parejas, cuando The Butcher participó en el evento Five Years, organizado por Enjoy Wrestling en el Mr. Smalls Theatre de Millvale de Pensilvania. Al parecer, después de la pelea, se desplomó y el resto del evento fue suspendido de inmediato.

Sufrió un colapso

Los servicios de Emergencias tuvieron que utilizar un desfibrilador y trataron de reanimarle mediante la maniobra de RCP, pero finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida y falleció tras ser trasladado al hospital en ambulancia.

Williams también era conocido por ser guitarrista en el grupo Every Time I Die, además de por sus míticas peleas de lucha libre.