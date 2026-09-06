Última hora sobre el estado de salud de Margarita de Dinamarca hospitalizada de urgencia

La reina Margarita de Dinamarca estará bajo observación durante los próximos días

La casa real sostiene que la reina estará ingresada en el hospital para recibir tratamiento

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La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha sido ingresada de urgencia en el hospital durante la tarde del domingo, tal y como indica 'Hola!'. Según informa la Casa Real se encuentra en Rigshospitalet de Copenhague, donde estará bajo observación durante los próximos días. Este revés de salud le impedirá viajar a Oslo para despedir al rey Harald.

"Su Majestad la Reina Margarita ha sido ingresada este domingo en el Rigshospitalet tras sentirse indispuesta", dice la casa real danesa en un comunicado. "Se ha detectado un nuevo coágulo en la región de la cadera, así como una leve deshidratación", añade.

Estará ingresada durante la próxima semana

La casa real sostiene que la reina estará ingresada en el hospital para recibir tratamiento: "Está previsto que la reina Margarita permanezca ingresada durante la próxima semana para recibir tratamiento y permanecer bajo observación médica. Esto significa que Su Majestad, lamentablemente, no asistirá al funeral del rey Harald, este miércoles en Oslo. La Casa Real informará tan pronto como haya novedades".

Pero lanza un mensaje tranquilizador sobre su estado de salud: "La reina Margarita se encuentra con buen ánimo y evoluciona bien dentro de las circunstancias". Pero, de momento, estará apartada de sus compromisos, por lo que no podrá dar el último adiós al rey Harald. Margarita II iba a viajar a Oslo con su hijo Federico, su nuera, la reina Mary; el príncipe heredero Christian y su hermana, la princesa Benedicta.

Diversas complicaciones de salud durante los últimos tiempos

Margarita de Dinamarca ha pasado por diversas hospitalizaciones e intervenciones durante los últimos tiempos. A mediados del pasado mes de mayo, Margarita II sufrió una angina de pecho por la que tuvo que ser intervenida. Según explicó la Casa Real danesa, se sometió a una angioplastia con balón en una de sus arterias coronarias. La recuperación fue favorable y días más tarde recibió el alta.

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Una semana después de su salida del hospital, volvió a ingresar de urgencia debido a una situación similar a la que tiene ahora: le encontraron un coágulo de sangre en la cadera como consecuencia de una caída previa pero acabó recuperándose tras recibir tratamiento.