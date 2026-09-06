AfD habría logrado 39 o 41 escaños según las encuestas a pie de urna de las televisiones ARD y ZDF

Elecciones en Sajonia-Anhalt, Alemania: la ultraderecha podría gobernar o llegar a la mayoría absoluta por primera vez

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La líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel ha celebrado el "histórico" resultado obtenido en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, donde las encuestas a pie de urna le pronostican un 44% de apoyo, y ha resaltado que es un "claro mandato para gobernar" en la que sería la primera región alemana gobernada por esta formación.

"Es un resultado histórico. Vamos que más nos trae la tarde", ha declarado Weidel, según recoge la televisión alemana ZDF. "Este es un claro mandato para gobernar", ha argumentado.

"Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a dialogar", afirma Siegmund

También el líder de AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, ha reiterado el argumento del "claro mandato para gobernar", aunque estos resultado situarían a su partido con entre 39 y 41 escaños, por debajo de los 42 necesarios para una mayoría absoluta.

"Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a dialogar. Nuestra mano siempre está tendida para mejorar, para una buena Alemania y, sobre todo, para una buena Sajonia-Anhalt", ha afirmado Siegmund.

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El dirigente regional de AfD se propone contactar con todos los demás partidos políticos para poner en marcha un cambio. "Hemos hecho historia en este estado. Lo que no veréis es que me pliegue renunciando a nuestros valores por el poder", ha declarado.

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Durante la campaña, Siegmund ha asegurado que AfD solo gobernará si tiene mayoría absoluta y de hecho los demás partidos rechazan cualquier colaboración con su partido por considerarlo extremista de ultraderecha.

AfD habría logrado 39 o 41 escaños según las encuestas a pie de urna

AfD habría logrado 39 o 41 escaños según las encuestas a pie de urna de las televisiones ARD y ZDF, resultado de un apoyo del 44,5 o el 44% del electorado participante. Por detrás de AfD se situaría la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) con un 18,5% de apoyo según los dos estudios (18,6 puntos menos que en las últimas elecciones), lo que se traduciría en unos 16 representantes.

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En el tercer puesto estarían igualados el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), La Izquierda y Los Verdes (9% y 8-9 escaños cada uno), mientras que en sexto puesto estaría Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5%) por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 2%). El mínimo para obtener representación es del 5%.

La tasa de participación ha sido una de las principales noticias de la jornada, con un 80% del censo al cierre de urnas, muy por encima del 60,3% de las últimas elecciones regionales.

CDU reconoce su derrota en las elecciones regionales

El líder regional de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, ha reconocido la derrota sin paliativos en las elecciones regionales de este domingo y ha afirmado que se trata de "un día oscuro" para su formación por la victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

"Algunos dicen que este es un día triste para la CDU. Yo digo: pero así es la democracia", ha afirmado Schulze a su llegada al acto de su partido programado para después de las elecciones.

Schulze ha apuntado que "a menudo teníamos viento de cola" en las elecciones y ha felicitado a AfD por su victoria en una intervención en la que no ha querido concretar la posición de su partido en cuanto a la formación de gobierno.

"La gente ha enviado un mensaje y ahora hay que afrontar este mensaje", reconoce Schulze

El dirigente conservador regional ha criticado el peso en estos comicios de las políticas del gobierno federal liderado por el canciller Friedrich Merz, también de la CDU, y ha destacado el aumento de la participación, situada en torno al 80%, 20 puntos más que hace cinco años.

"La gente ha enviado un mensaje y ahora hay que afrontar este mensaje no solo en Sajonia-Anhalt (...). Es una derrota para nosotros", ha reconocido Schulze, que ha mencionado la "extremadamente difícil e intensa" campaña. "Una campaña así no tiene precedentes. No ceo que sea así en ningún otro estado alemán", ha indicado.

El portavoz del grupo parlamentario federal de la CDU en la Cámara Baja del Parlamento alemán, Thorsten Frei, ha declarado que este es "un momento decisivo" para Alemania. "Jamás habíamos estado en una situación en la que un partido clasificado como de extrema derecha por la agencia de inteligencia interior hubiera logrado una mayoría", ha señalado antes de pedir "respeto" al resultado.

Frei ha reivindicado las "necesarias" reformas impulsadas por el Gobierno de la CDU a nivel federal y ha recordado que el Bundestag y por tanto el canciller son elegidos para un periodo de cuatro años. "No saquemos falsas conclusiones", ha advertido.

El histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que gobierna en coalición con la CDU a nivel federal, ha reconocido lo "dramático" de los resultados en Sajonia-Anhalt en palabras de su secretario general, Tim Kluessendorf. El dirigente socialdemócrata ha destacado que su partido ha logrado mantener su apoyo, pero ha reconocido que "no es un gran éxito".

Kluessendorf ha abogado así por formar "una mayoría democrática" frente a AfD, aunque ha reconocido que será "muy, muy difícil formar gobierno".