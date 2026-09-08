Marco, el hijo de Melendi y Dámaris Abad, operado de urgencia a los 14 años: el comunicado

Marco, el único hijo varón del cantante asturiano fruto de su relación con la también artista, nació a finales de 2011 y ahora atraviesa un bache de salud
La hija mayor de Melendi sufre un aparatoso accidente tras verse envuelta en una pelea y muestra sus heridas
Susto para Melendi y Dámaris Abad, conocida artísticamente como Dama. Su hijo Marco, de 14 años, ha tenido que ser operado de urgencia y permanece ingresado en un centro hospitalario. Ha sido su madre quien ha decidido compartir con sus seguidores este delicado momento y comunicar la noticia a través de sus redes sociales.
La cantante ha publicado en sus historias de Instagram una imagen tomada desde el hospital acompañada de un mensaje que ha despertado la preocupación entre los fans de ambos artistas.
"Operación de urgencias a mi niño, pero gracias a Dios todo bien", comienza la misiva con la que confirma que Marco ha tenido que pasar por quirófano.
Asimismo, ha explicado que tanto ella como su hijo afrontan ya las siguientes horas con algo más de tranquilidad. "Primer día superado. Vamos a por el segundo", dejando entrever que el adolescente continúa bajo supervisión médica.
La artista también ha aprovechado para lanzar una reflexión personal. "Agradecida por la vida y teniendo presente que vivirla es un regalo precioso".
Por el momento, no ha trascendido el motivo que ha obligado a intervenir quirúrgicamente a Marco. Dama tampoco ha ofrecido información sobre el tipo de operación ni sobre el problema de salud que ha sufrido el joven, una decisión comprensible teniendo en cuenta que se trata de un menor y que tanto ella como Melendi han procurado mantener determinados aspectos de su vida familiar alejados de la exposición pública.