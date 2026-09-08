El neerlandés Loek Hartog se erigió en héroe de la jornada al salvar al piloto británico Ollie Millroy

El piloto británico tiene cinco costillas rotas, la clavícula y la mano fracturado

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Las imágenes del accidente lo dicen todo sobre la gravedad del impacto, que pudo ser peor si no hubiera sido por la heroica actuación del piloto neerlandés, Loek Hartog que le salvó la vida de uno de sus rivales en la carrera del China GT. El británico Ollie Millroy quedó atrapado en el Ferrari que conducía y que se incendió durante la Carrera en el Circuito Internacional de Shanghái.

El accidente ocurrió cuando Neil Verhagen, al volante de un BMW peleaba por la posición cuando en la recta previa a la curva 14 varios coches chocaron e impactaron el Ferrari que conducía Millroy. El coche recibió un golpe lateral y se incendió de inmediato con el piloto inconsciente en su interior.

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Las llamas amenazaban y ninguno de los pilotos se atrevía a acercarse al coche por temor a una explosión pero el piloto neerlandés, Loek Hartog no dudó en intervenir. La cámara del interior de su vehículo grabó su intervención: se detuvo, bajó del vehículo y corrió hacia la Ferrari , donde cómo pudo arrancó la puerta para sacar a Millroy, que permanecía inmóvil dentro del habitáculo.

El neerlandés intentó primero acceder por el lado del conductor para sacar a Millroy, pero las llamas se lo impidieron, después abrió y arrancó la puerta del otro lado y cogió un extintor con el que consiguió rebajar la intensidad del fuego y sacar al piloto británico.

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El piloto británico tiene cinco costillas rotas, la clavícula y la mano fracturado

Hartog salvó a su compañero en apenas 49 segundos. Millroy que permanece hospitalizado en China, envió un mensaje en su cuenta de Instagram para darle tranquilidad a sus seguidores: “Esta noche sigo vivo exclusivamente gracias a un hombre, Loek Hartog, que se detuvo de inmediato, sin que hubiera comisarios de pista ni bomberos a la vista, y arriesgó su propia vida para sacarme del coche. Recordaré su increíble acto de valentía por el resto de mi vida. Algún día contaré esta historia a nuestros tres hijos y también a sus ojos Loek será el mayor superhéroe de la historia. Te debo mi vida”.

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“Esta noche estoy aquí tumbado con cinco costillas rotas, la clavícula fracturada, una mano y un dedo fracturados y un pulmón contusionado, pero podría haber sido mucho peor. Gracias, Loek. Te debo la vida por tu gesto altruista de hoy”.