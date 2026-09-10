Gillian Anderson se declara pansexual a los 58: en qué consiste

La actriz, que mantiene una relación estable con el dramaturgo Peter Morgan, ya admitió que ha tenido relaciones con otras mujeres

Gillian Anderson y las dos rutinas que le ayudan a estar en forma a los 58 sin pisar el gimnasio

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No es la primera vez que Gillian Anderson, la inolvidable Dana Scully de 'Expediente X', habla abiertamente de su orientación sexual. Años atrás ya contó que había mantenido una relación prolongada con una chica durante el instituto y que a lo largo del tiempo había tenido relaciones con otras mujeres, a pesar de que sus parejas habían sido mayoritariamente masculinas. Ahora, a sus 58 años, ha dado un paso más y ha encontrado una palabra que la define mejor: pansexual.

La actriz de 'Sex Education' nunca había parecido muy de etiquetas definitivas, pero cuando en 2024 habló sobre 'Want', el libro en el que reunió fantasías sexuales anónimas enviadas por mujeres de todo el mundo, sí que se cuestionó si ella misma era pansexual o bisexual. Dos años después, ha encontrado la respuesta que entonces todavía estaba explorando, según ha confesado en una entrevista en 'The Australian'.

Qué significa ser pansexual

La pansexualidad describe la capacidad de sentir atracción emocional, romántica o sexual por personas de cualquier género (hombres, mujeres, personas no binarias, de género fluido, etc..) En algunos casos, el género puede no desempeñar ningún papel relevante en la atracción; en otros, puede existir una preferencia, sin que eso excluya la posibilidad de sentirse atraído por personas de distintos géneros.

La diferencia con la bisexualidad es más sutil de lo que a menudo se presenta. De forma general, bisexualidad se refiere a la atracción por más de un género, mientras que pansexualidad suele utilizarse para expresar una atracción que puede abarcar todos los géneros o que no está condicionada por el género de la persona. Para un pansexual, la conexión se basa más en la personalidad, la energía o el individuo. En realidad, no existe una frontera rígida entre ambas identidades.

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En su entrevista con 'The Australian', publicada para promocionar su nuevo libro, 'More', el sucesor del mencionado 'Want', Anderson identifica los "antebrazos" y las "manos bonitas" como sus partes favoritas del cuerpo de un hombre, mientras que los "labios", las "nalgas" y la "clavícula" se encuentran entre sus atributos preferidos en una mujer.

Tampoco sería correcto interpretar la declaración de Anderson como una corrección de su pasado. Haber utilizado anteriormente la palabra bisexual, haber hablado de fluidez sexual o haber evitado cualquier etiqueta no contradice que ahora prefiera identificarse como pansexual.

Muy querida por el público LGBTQ+

Anderson no llega a esta declaración desde un lugar ajeno a la cultura LGBTQ+. Desde los años de 'Expediente X', su personaje de Scully generó una fuerte identificación entre espectadores queer. Aquel vínculo se amplió décadas después con Jean Milburn, la terapeuta sexual que interpretó en 'Sex Education', una serie en la que la sexualidad, la identidad y las relaciones afectivas ocupaban un lugar central.

La propia actriz parece ser consciente de esa conexión. "Siempre encantada de estar de servicio", respondía con humor en 2023 al ser cuestionada sobre qué se sentía al haber sido el despertar lésbico de toda una generación.

En 2014 llegó a definirse públicamente como una mujer heterosexual que celebraba que cada cual pudiera expresar su sexualidad como quisiera. Preguntada un año después por la posibilidad de volver a tener una relación con una mujer, respondió que no lo descartaba: "Para mí, una relación consiste en amar a otro ser humano; su género es irrelevante".

En 2018 volvía a dejar abierta esa puerta. “Podría estar en una relación con una mujer el año que viene”, afirmó entonces, mientras explicaba que en aquel momento estaba feliz con el dramaturgo Peter Morgan y que prefería no hacer demasiadas suposiciones sobre el futuro. Para ella, dijo, la vida en pareja era una elección diaria y siempre quería mantener “a back door”, una puerta de salida.

Morgan, dramaturgo y guionista conocido sobre todo por ser el creador de 'The Crown', y Anderson comenzaron su relación en 2016. La pareja se separó brevemente en 2020 y posteriormente retomó su relación, que se mantiene estable a día de hoy.

De hecho, la propia Anderson contó en el pasado que vivir separados contribuía al buen funcionamiento de su relación. “Mi pareja y yo no vivimos juntos. Si lo hiciéramos, sería el fin”, explicaba en 'El País', defendiendo una fórmula de convivencia que les permitía conservar sus espacios y disfrutar más intensamente del tiempo compartido.

Cabe puntualizar que nada de esto resulta incompatible con que hoy se defina como pansexual. La orientación sexual habla de la capacidad de sentir atracción, no de una obligación de mantener relaciones con personas de todos los géneros ni de que las parejas que uno tenga a lo largo de la vida deban representar todas las posibilidades de esa orientación.