El tribunal le ha impuesto una multa de 95 euros y le ha prohibido utilizar las redes sociales durante tres años a partir de la fecha de cumplimiento de la pena de prisión

El rapero ya fue detenido el pasado 11 de agosto después de publicar en las redes sociales un vídeo en el que criticaba al gobierno de Aziz Akhannouch y a las autoridades marroquíes

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El rapero Tarek Tazi, conocido como Tflow, ha sido condenado este jueves por el Tribunal de Primera Instancia de Fez, en Marruecos, por insultar a instituciones públicas. Esto le ha supuesto una pena de diez meses de prisión, además de una prohibición de utilizar sus redes sociales durante tres años.

El portal del Ministerio de Justicia ha explicado que Tazi ha sido declarado culpable de "insultar a funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus funciones", "insultar a un organismo regulado" e "incitar a la comisión de crímenes y delitos mediante medios electrónicos".

El tribunal le ha impuesto una multa de 1.000 dirhams (unos 95 euros) y le ha prohibido utilizar las redes sociales durante tres años a partir de la fecha de cumplimiento de la pena de prisión.

Tazi, que cuenta con 2,5 millones de seguidores en su canal de YouTube, fue detenido el pasado 11 de agosto después de publicar en las redes sociales un vídeo en el que criticaba al gobierno de Aziz Akhannouch y a las autoridades marroquíes.

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El rap marroquí de Tflow

Tflow es un músico y rapero marroquí de 31 años, conocido por sus canciones vinculadas al hip-hop. En ellas, trata temas como las dificultades económicas, las desigualdades o los problemas sociales de Marruecos.

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Comenzó su carrera artística en YouTube, en el año 2012, hasta que se lanzó como solista dos años después tras formar parte del grupo Fire Crew. Es conocido por temas como 'Bezerba', 'BRM BRM BRM' o 'Yak Adnya'.