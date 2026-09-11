Investigaciones periodísticas han intentado poner rostro y nombre a 'El hombre que cae', pero nadie ha podido confirmar su identidad

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Cuesta creer que arrojarse al vacío desde 400 metros de altura sea una opción para escapar de algo que tuvo que ser aún peor. Hace hoy veinticinco años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, pero pocas imágenes conservan la capacidad de conmover como ‘The Falling Man’ (El hombre que cae). En una jornada marcada por las retransmisiones en directo, el humo, el fuego y el derrumbe de las Torres Gemelas, aquella fotografía logró condensar en un solo instante el drama humano que se desarrollaba en los pisos superiores del World Trade Center antes de colapsar y desaparecer para siempre.

"Esta es la foto"

La imagen fue tomada a las 9:41 horas por Richard Drew, fotógrafo de la agencia Associated Press, apenas unos minutos antes del colapso de la Torre Sur y menos de una hora antes de que la Torre Norte se derrumbara. En una entrevista para la revista 'Time', Drew contó que, aquella mañana, se desplazó hasta los alrededores del World Trade Center para documentar lo que ya era un acontecimiento sin precedentes.

"Lo primero que vi fue que las dos torres tenían humo y fuego, así que empecé a hacer mis fotos", recordaría años después. Mientras fotografiaba la escena, alguien a su alrededor lanzó un grito de alarma: "Entonces alguien dijo: '¡Oh, Dios mío!'. Y empezamos a ver gente cayendo desde lo alto".

Durante aquellos minutos, varias personas atrapadas en los pisos superiores de la Torre Norte se vieron obligadas a enfrentarse a una situación imposible. Rodeadas por el humo, las llamas y sin una vía de escape, algunas optaron por saltar al vacío. Se calcula que cerca de 200 personas cayeron o se arrojaron desde las Torres Gemelas durante los 102 minutos que transcurrieron entre el impacto del primer avión y el derrumbe de ambos edificios.

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Drew comenzó a seguir con su cámara a algunas de esas personas. "Empecé a hacer fotos mientras caían, hasta que fotografié lo que se ha llamado 'El hombre que cae'". Sin saberlo, acababa de capturar una de las imágenes más icónicas y controvertidas de la historia contemporánea.

Precisamente esa aparente calma es una de las razones por las que la fotografía sigue conmocionando. "Es una foto muy tranquila, no es como las fotos de otros desastres. No hay violencia, no hay vísceras, no hay nadie tiroteado", explicó Drew. Sin embargo, esa ausencia de elementos explícitos no reduce su dureza. Al contrario.

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Para el fotógrafo, la fuerza de la imagen reside en la identificación que provoca en quien la observa. "La gente se identifica con ella. Sienten que podrían haber estado en esa situación y que podrían haber tenido que tomar la misma decisión que ese hombre".

Paradójicamente, Drew no fue consciente de inmediato de la relevancia de la fotografía que acababa de tomar. Revisó las imágenes horas después, ya de regreso en la oficina de Associated Press. "No sabía que lo había capturado en esa posición hasta que la vi en mi ordenador cuando volví a la oficina. Llamé a un compañero y le dije: 'Esta es la foto'".

A la mañana siguiente, la imagen apareció publicada en numerosos periódicos de todo el mundo. "Me levanté, abrí el periódico y allí estaba mi foto, la foto del hombre que cae", recordó.

Una de las imágenes más controvertidas del 11-S

La publicación de la fotografía al día siguiente de los atentados provocó una fuerte reacción en Estados Unidos. Muchos lectores la consideraron demasiado dura para aparecer en periódicos y medios de comunicación. En apenas unos días desapareció de numerosas portadas y se convirtió en una imagen incómoda, casi tabú.

Sin embargo, con el paso de los años su significado cambió. Historiadores, periodistas y expertos en fotografía comenzaron a verla como uno de los documentos visuales más importantes del atentado.

Su valor histórico ha sido ampliamente reconocido. Incluso forma parte de la colección privada del músico Elton John, mientras que el Museo Memorial del 11-S la conserva de manera discreta, consciente de la carga emocional que sigue provocando.

¿Quién es 'El hombre que cae'?

Una de las grandes incógnitas que rodean la fotografía sigue siendo quién era el hombre retratado por Drew. La primera identificación fue propuesta por el periodista Peter Cheney, del diario canadiense 'The Globe and Mail', que apuntó a Norberto Hernández, cocinero del restaurante Windows on the World, situado en las plantas superiores de la Torre Norte. Sin embargo, la familia descartó posteriormente esa posibilidad.

Años después, el periodista Tom Junod, autor del célebre reportaje que popularizó el nombre ‘The Falling Man’, sugirió que podría tratarse de Jonathan Briley, técnico de sonido de 43 años que también trabajaba en Windows on the World. La hipótesis ganó fuerza durante años, aunque nunca pudo confirmarse de manera definitiva y continúa siendo objeto de discusión.

La falta de pruebas concluyentes ha impedido una identificación oficial. Como ocurrió con muchas de las víctimas que cayeron desde las torres, nunca fue posible determinar con absoluta certeza quién era la persona inmortalizada en la fotografía.

Tampoco se conoce el punto exacto desde el que se precipitó el hombre fotografiado. Las investigaciones y las distintas hipótesis lo sitúan en los pisos superiores de la Torre Norte, por encima de la zona de impacto del avión.

Las teorías más difundidas lo relacionan con trabajadores del restaurante Windows on the World, ubicado en las plantas 106 y 107 del edificio. Si realmente procedía de esa zona, la caída se habría iniciado a una altura cercana a los 390 o 400 metros sobre el nivel de la calle, dentro de una torre que alcanzaba los 417 metros hasta la azotea.

Aun así, ese dato sigue siendo una estimación, ya que nunca se ha podido determinar con exactitud desde qué ventana o planta comenzó la caída.