El ciberbullying con IA crece casi 10 puntos porcentuales en el último año

El acoso 'on line' genera más estrés y trauma que el acoso en persona

Compartir







El acoso escolar en España no ha parado de aumentar en los últimos años. Con las nuevas herramientas digitales se ha diversificado saltando de las aulas a los entornos digitales. Los datos revelan que en el último curso escolar, el acoso entre estudiantes ha pasado del 12,3% al 14,1%, lo que supone 1,8 puntos más, respecto al año anterior, según un informe de la Fundación ANAR.

Una de cada cuatro víctimas de acoso escolar presencial, 27,6%, y el 22,8% de ciberbullying lo sufren de forma prolongada durante más de un año, de acuerdo al estudio que recogió opiniones de 9.127 alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO y 412 profesores que han participado en los talleres de sensibilización y prevención contra el acoso escolar que ambas fundaciones realizan cada año en colegios de toda España.

PUEDE INTERESARTE Los gastos de la vuelta al cole que se pueden desgravar en la próxima declaración de la renta: de material escolar a extraescolares

Estas son algunas de las conclusiones del VIII Informe 'La opinión de los estudiantes', elaborado conjuntamente por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR que refleja un problema que se cronifica en el tiempo.

El 14,1% del alumnado afirma que él o alguno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar y/o ciberbullying, porcentaje superior al del curso previo (12,3%). En el caso del acoso escolar presencial lo afirma el 7,9% (frente al 6,5% de los dos últimos años), mientras que en el acoso por medios digitales o ciberbullying lo hace el 3% (frente al 2,2% del año anterior).

En cuanto a la duración del acoso escolar, en el caso del presencial, más de uno de cada cuatro alumnos (el 27,6% de los estudiantes) señala que las situaciones de acoso escolar que conoce duran más de un año (similar al 28,2% del curso anterior), frente al 41,2% que considera que duran desde hace meses y el 31,2% que manifiesta que duran semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los casos de ciberbullying aumentan y se prolongan más de un año

Para el ciberbullying, el 22,8% del alumnado cree que la situación se perpetúa más allá del año (con un crecimiento de 7 puntos porcentuales frente al año anterior), el 33,3% meses y el 43,9%, semanas.

"Esta persistencia en el tiempo del acoso escolar y el ciberbullying, nos hacen ver que la agresividad y la violencia parecen estar cronificándose en las actitudes de muchos menores, lo cual es tremendamente preocupante", explica el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Esta situación también la observan los profesores, que creen que más de uno de cada tres casos (el 36,2%) se mantienen en el tiempo (3,5 puntos porcentuales más que en el curso anterior).

Según los encuestados, el acoso lo cometen fundamentalmente los compañeros de clase (66,7%, en un porcentaje que crece 8,4 puntos porcentuales en un año) y los motivos aludidos para el ataque son el aspecto físico (78,9%), el origen, la raza o la religión (54,9%) o "las cosas que hace o dice" (50,3%).

Para los alumnos de Secundaria, la orientación sexual y los problemas personales (psicológicos, de discapacidad, etc.) de la víctima también son un motivo frecuente de acoso.

Las agresiones más frecuentes: insultos, motes, burlas

En acoso presencial, las formas de agresión más frecuentes son los insultos, motes y burlas (86,4%), seguida por el aislamiento (43,5%). Con respecto al año anterior, crecen estos insultos, motes y burlas, pero también otras formas de hacer daño como la difusión de rumores, y el robo y rotura de objetos.

Por su parte, en el ciberbullying, la difusión de rumores o información falsa se produce en el 71% de los casos, grabar y publicar agresiones físicas en el 59,5% y enviar mensajes amenazantes o abusivos en el 54,2%.

En Secundaria, en segundo y tercer lugar se encuentran: enviar mensajes amenazantes o abusivos y fingir ser otra persona; mientras que en Primaria: grabar y publicar agresiones físicas y enviar mensajes amenazantes o abusivos.

Los canales por los que se produce el ciberbullying son mayoritariamente Whatsapp (78,4%), TikTok (65,6%) e Instagram (50,4%). En Primaria, en mayor medida que en Secundaria, se ejerce acoso a través de videojuegos y juegos online.

El desafío de la IA

El estudio advierte de que la inteligencia artificial supone un desafío emergente para lograr combatir el acoso escolar, pues su uso para cometer ciberbullying aumenta cada año.

La IA se ha utilizado en el 23,5% de las situaciones de ciberbullying, según los propios alumnos que afirman conocer casos concretos de acoso, con un crecimiento de 9,3 puntos porcentuales respecto al curso anterior.

Las chicas tienen mayor vulnerabilidad o exposición a las situaciones de ciberbullying que emplean IA (60,3% de los afectados son mujeres) y ésta se utiliza principalmente para crear videos falsos, ya sea a partir de la manipulación de audio/voz de un compañero (79,5% de los casos) o de la manipulación de fotos (57,5%).

"Es esencial formar adecuadamente a los menores de edad en el uso adecuado de la Inteligencia Artificial, ayudándoles a identificar los peligros de incurrir en actividades delictivas", ha explicado el director técnico y portavoz de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros.

En general, los alumnos identifican mayoritariamente las conductas adecuadas ante el acoso escolar, pero casi de uno de cada tres sigue manteniendo conductas como no considerar cómplice del acoso a quien difunde contenidos humillantes (30%) o no comunicar un caso de acoso por tener posibles consecuencias (27,7%).

Los compañeros de los acosados actúan cada vez más contra los acosadores

Los datos del informe también ofrecen señales positivas y concienciación entre los estudiantes que muestran más implicación en relación con las víctimas para frenar u oponerse al acoso escolar. Un 59,2% de los alumnos encuestados afirma que los compañeros sí actúan, lo que supone un aumento del 7,1 puntos con respecto al curso anterior.

También crece la percepción que tienen los alumnos de que los profesores actúan contra el acoso escolar. El 75,9% cree que sí se implican, lo cual representa 11 puntos porcentuales más que en el año anterior.

Entre el profesorado crece la percepción de que los centros escolares actúan adecuadamente ante el acoso escolar (así lo manifiesta un 37,7%), dato que supone 5,2 puntos más que el curso previo.

Desde la perspectiva de los profesores, los aspectos decisivos para que un alumno se sume a una actitud de acoso son la presión del grupo (89,3%), el uso indebido de las nuevas tecnologías y redes sociales (87,9%), la normalización de la violencia (87,4%) y la falta de respeto a las diferencias (87,1%).

Destaca el incremento de la importancia que otorgan a los modelos educativos familiares actuales, con una subida de 8,5 puntos porcentuales. Las personas que acosan se caracterizan, en opinión de los profesores, por un sentimiento de superioridad (81,9%), su carácter agresivo e impulsivo (76,2%) y por sufrir problemas familiares (75,4%).