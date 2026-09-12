Han salido a la luz unas imágenes de la pareja paseando con el bebé por el norte de California

La artista había hablado en distintas ocasiones de su deseo de ser madre

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Lady Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky, han dado la bienvenida a su primer hijo en común, según han confirmado medios estadounidenses.

La noticia ha salido a la luz después de que 'Page Six' publicara unas imágenes de la pareja paseando con el bebé por el norte de California. La cantante, de 40 años, aparece llevando al pequeño en un portabebés junto a Polansky, en una de las primeras apariciones públicas de la pareja después de varios meses alejados de los focos. Ni el nombre, ni el sexo, ni la fecha de nacimiento del bebé han trascendido por el momento.

La llegada del bebé pone el broche a una relación que comenzó en 2019 y que dio un paso más con su compromiso en 2024.

El deseo de Lady Gaga de ser madre

En los últimos meses, Gaga había reducido notablemente su exposición pública tras concluir en abril su gira mundial 'The Mayhem Ball'.

La artista había hablado en distintas ocasiones de su deseo de ser madre y, en 2025, llegó a referirse a la maternidad como el que esperaba que fuera su “próximo gran papel”: "Lo que realmente quiero es ser madre; espero que ese sea mi próximo papel protagonista", afirmaba. Ahora, la cantante inicia esta nueva etapa manteniendo, de momento, la máxima discreción sobre su vida familiar.