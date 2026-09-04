La cantante estadounidense se adentra en una nueva musical y como muestra, ha compartido con sus fans una de las 10 canciones que formarán este último álbum

La oscuridad que caracteriza a este nuevo videoclip encaja a la perfección con la identidad visual que la cantante ha ido mostrando desde que sacó a la luz su nuevo proyecto musical

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Miley Cyrus, ahora Miley, da comienzo a su nueva era musical con el lanzamiento, este jueves, del primer sencillo y vídeo 'Bass Persuade', tema que da título a su décimo álbum y que saldrá a la venta el próximo 18 de septiembre.

Tras deshacerse de su apellido, la cantante estadounidense se adentra en una nueva era dentro de su carrera musical. Fue el pasado 1 de septiembre cuando Miley anunciaba su décimo álbum de estudio, 'Bass Persuade', una noticia que no pilló de sorpresa a sus fans.

Miley llevaba días dando pistas en redes sociales sobre un posible cambio de estilo y por consiguiente, nueva música. Después de los misteriosos carteles que empapelaron Nueva York y Los Ángeles con un primer plano de su ojo, llegó la ruptura con su apellido, un cambio en su nombre artístico que además, vino acompañado de una transformación de su estética digital.

Miley regresa a los escenarios con 'Bass Persuade'

Este jueves, Miley ha compartido con sus fans una de las 10 canciones que formarán este último álbum, una pista de lo que será su nueva música para la que ha reservado dos fechas de presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California.

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"Corazón lleno, desamor, cada aspecto de la vida. Eso es lo que el título significa para mí. Gracias por ser parte de hacer realidad mis sueños más descabellados. Espero sinceramente que les encante este álbum", explicaba Miley a través de redes sociales cuando dio a conocer la portada del álbum.

Dirigido por Mert Alas, la oscuridad que caracteriza a este nuevo videoclip encaja a la perfección con la identidad visual que la cantante ha ido mostrando desde que sacó a la luz su nuevo proyecto musical.

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La artista, vestida de negro, con tacones alto y pelo suelto muestra su nueva faceta en este primer adelanto, una mezcla entre Madonna y Lady Gaga que promete sorprender y que sus fans esperan con expectación.