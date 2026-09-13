Fiesta 13 SEP 2026 - 19:50h.

La madre de Alma Bollo habla en 'Fiesta' tras conocer que su hija ha tenido que ser evacuada de los Cayos Cochinos en 'SV All Stars'

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Menos de 72 horas después del inicio de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', llega desde Honduras la alarmante noticia de que Alma Bollo ha tenido que ser evacuada de la playa. En 'Fiesta' se pronuncia Raquel Bollo, madre de la concursante, sobre la situación de su hija y cómo se encuentra tras haberse enterado de lo que le ha sucedido.

La concursante, tal y como se puede ver en las imágenes inéditas que han llegado desde los Cayos Cochinos, ha necesitado asistencia médica y el equipo del programa ha utilizado un helicóptero para trasladarla hasta las instalaciones de los servicios sanitarios. En cuanto a su estado de salud, será esta noche en el primer 'Conexión Honduras' de la edición, cuando conozcamos la decisión de los médicos.

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Raquel Bollo habla en 'Fiesta' sobre la evacuación de su hija

En directo en el programa de Emma García, Raquel Bollo cuenta cómo está tras conocer la noticia: "Sinceramente, estoy preocupada. Con la tranquilidad de que sé que está en buenas manos, tanto por parte de la productora como del equipo médico, eso me hace estar más tranquila, pero, como cualquier madre, que te enteras de esto y no tienes información, te preocupa saber cómo va evolucionando y realmente que tiene".

Además, Raquel Bollo ha explicado si su hija tiene algún problema de salud que hubiese podido ser el causante de su evacuación: "No. Es verdad que ha parido hace dos años y una mujer tarda en recuperarse un año y medio. Ella se ha recuperado muy bien, pero es un poco bruta, de cargar los niños, los mandados... Tiene dolores de espalda, pero como cualquier mujer que trabajamos".

En cuanto a qué podría haberle pasado a su hija, Raquel Bollo piensa que podría haber sido a causa del salto desde el helicóptero (por saltar en frío) o por haber caído mal durante la prueba. "Estoy contando las horas para saber, sobre todo, cómo está. Que pueda hacer o no la prueba, es lo de menos, quiero que ella esté bien". ¡No te pierdas 'Conexión Honduras esta noche a las 21:45 en Telecinco, media hora antes en Mediaset Infinity, para conocer el estado de salud de Alma y la última hora de la convivencia!