Julián Contreras, sobre el conflicto de sus hermanos: "Cayetano está padeciendo lo que llevo yo padeciendo muchos años"
Julián Contreras Jr. se pronuncia en 'Fiesta' sobre el distanciamiento entre sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera
Exclusiva | El motivo que podría estar detrás de la mala relación entre los hermanos Rivera
Descubre más de 'Fiesta' en Mediaset Infinity
El distanciamiento entre los hermanos Francisco y Cayetano Rivera está trayendo mucha cola. 'Fiesta' lleva semanas analizando este conflicto familiar que tiene enfrentados a los hijos de Carmina Ordóñez. Que si el origen de todo está relacionada con la corrida de La Goyesca, que si Francisco no traga a Tamara Gorro... 'Fiesta' consigue hablar con Julián Contreras Jr., hermano de los toreros.
La relación de Julián Contreras con sus hermanos siempre ha estado plagada de altibajos. El menor de los hijos de Carmina Ordóñez no se quiere pronunciar mucho al respecto, pero lo cierto es que ha atendido muy amablemente a nuestra compañera y nos ha regalado varios titulares relacionados con su no asistencia a la Goyesca (¿fue o no invitado?) y sobre cómo está la relación con sus hermanos en la actualidad.
Julián Contreras Jr. se pronuncia sobre el distanciamiento de sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera
Julián Contreras Jr. confirma que no acudió a La Goyesca porque no fue invitado, pero que, de haber sido invitado, no habría acudido. "No es pertinente que yo vaya", confiesa, a pesar de que sea un homenaje a su abuelo, Antonio Ordóñez: "Yo pretendo actuar con cierta coherencia y eso (acudir al evento) no lo tendría". Eso sí, hubiera "agradecido enormemente" que le hubieran invitado.
Respecto a las palabras de Julián, que defiende que Cayetano podría haber acudido perfectamente a la Goyesca a torear, a pesar de estar retirado, dice que eso no significa haberse posicionado a favor de uno o de otro: "Me posiciono a favor de lo que yo creo lógico y coherente, lo que pasa es que Cayetano está ahora padeciendo lo que yo llevo padeciendo muchísimos años".
"Ahí lo tenemos a Cayetano, el otro día tuvimos que escuchar cosas delirantes de él (se refiere al comunicado que hizo recientemente)", añade. Desea que Cayetano hable "aunque sea para decir cómo se ha sentido y lo que ha supuesto para él ver a gente que al final han estado presentes de una manera u otra en la vida y que ahora le tratan así".
Además, Julián desvela que no le agrade que le tachen de mentiroso, que pongan en su boca cosas que no ha dicho, que reescriban su historia o cómo se ha sentido: "Nunca me han hecho sentir, pero eso ya se acabó. Dudaron de mí, me hicieron dudar de mí, pero eso ya quedó mucho tiempo atrás". La entrevista completa a Julián Contreras Jr., en el vídeo.