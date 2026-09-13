Carlos Otero 13 SEP 2026 - 12:00h.

Fue pretendiente de Ruth Basauri en MYHYV y salió con Ivonne Reyes y Yola Berrocal

Sergio Ayala y Yola Berrocal, pillados juntos en actitud cariñosa

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Sergio Ayala saltó a la fama como pretendiente de Ruth Basauri en 'MYHYV' en la década pasada. Tras su paso por el famoso programa de citas se metió en política y llegó a ser concejal del Partido Popular en Medina del Campo (Valladolid). Su momento álgido de fama le llegó cuando participó en la quinta edición de GH VIP e inició un mediático romance con Ivonne Reyes y llegó a ser Míster. Tras aquello tuvo un noviazgo con Yola Berrocal pero terminó alejándose de los focos.

Salvó un bebé y la prensa lo tildó de ‘héroe’

En la actualidad nuestro protagonista tiene una vida sencilla pero singular: es miembro de la policía local de Valladolid. Su trabajo como agente de la ley y el orden le ha permitido saltar a los medios desde una faceta totalmente inédita y ha protagonizado varias noticias en la que hablan de él como un auténtico héroe. El año pasado varios medios se hicieron eco de cómo salvó la vida en un acto de servicio.

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Los hechos ocurrieron en mayo de 2025 cuando patrullando de madrugada junto a un compañero vieron a una mujer en un vehículo pidiendo auxilio. Resulta que su bebé prematuro, de tan solo dos meses de vida, había dejado de respirar. Activos y diligentes los dos agentes intentaron reanimar al bebé y lo llevaron al hospital salvándole la vida. “Hay días mejores, días peores y días que te va a la cama pensando que ha sido un gran día al poder salvar a una personita a la que aún le queda un gran futuro por delante que vivir”, reflexiona Ayala en su red social.

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Participó en ‘El Precio Justo’ y es un gran viajero

Aunque ha dejado atrás su época de personaje público, Ayala volvió a Telecinco hace unas semanas en calidad de participante anónimo. Lo hizo en ‘El Precio Justo’, en el que casi se lleva un ordenar portátil valorado en 1.400 euros.

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Gracias a sus redes sociales también sabemos que cuando no está patrullando las calles pucelanas Sergio Ayala disfruta viajando por todo el mundo. Colombia, Tailandia, Bolivia o Perú son algunos de los exóticos destinos que el otrora modelo fitness ha descubierto en los últimos tiempos.

Una vida sentimental discreta

De su vida personal poco o nada se sabe a través de sus publicaciones en redes. Siempre se fotografía en solitario por lo que mantiene su estado civil en una incógnita. Eso sí, no tira de selfies por lo que se puede inferir que cuando viaja lo hace acompañado.

Además de viajar, Sergio Ayala presume de otras aficiones en sus redes sociales como la naturaleza o las motos. Entre sus seguidores, aunque no hay rastro de sus mediáticas ex parejas, cuenta con varios nombres conocidos del mundo del corazón como Paloma Lago, Javier de Hoyos, Kiko Jiménez o Valeri Cuéllar, la colombiana que hace dos veranos puso en jaque a Álvaro Muñoz Escassi dinamitando su relación con María José Suárez.