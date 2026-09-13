La influencer Rocío Irisarri anuncia la muerte de su hermano a los 21 años de edad: "Están siendo días muy difíciles"
La influencer ha compartido la trágica noticia a través de sus redes sociales
Numerosas amigas y compañeras de profesión de la creadora de contenido le han mandado mensajes de apoyo
La influencer Rocío Irisarri ha compartido en sus redes sociales los duros momentos por los que está atravesando su familia tras la muerte de Javi, su hermano pequeño, a los 21 años de edad.
"El 30 de agosto el mundo se paró para mi familia. Mi hermano pequeño, Javo, nos dejó de una manera muy inesperada. Están siendo días muy difíciles en los que todavía no tengo muchas palabras", comenzaba explicando en su cuenta de Instagram.
"Y a pesar de ello, no tengo ninguna duda de que vamos a seguir disfrutando de la vida y de la música tanto como le gustaba, por él, por nosotros. Si alguien me pregunta qué puede hacer por la familia, lo tengo muy claro: escuchadle mucho, que su música no deje de sonar", continúa.
Apoyo de sus amigas y compañeras
"Volveré, poco a poco, pero volveré. Vuela alto Javito", concluía, en un mensaje cargado de emoción que ha recibido numerosas muestras de apoyo, entre ellas la de María Fernández Rubíes, su amiga y compañera con la que comparte el podcast 'Tómatelo con vino': "te quiero y te abrazo Rocito, con todo mi corazón", comentaba.
Laura Escanes también ha querido dejarle unas palabras de apoyo en la publicación: "Muchísimo animo amor, muchísima fuerza", ha compartido.
Al ver la gran cantidad de apoyo que está recibiendo, ha querido agradecer públicamente las muestras de cariño: "No existen palabras suficientes para agradecer la infinidad de mensajes y mails que he recibido desde ayer, no solo para mí, también para mí familia", ha admitido. "Personas que me conocéis por el podcast, o incluso que ni siquiera me conocíais pero habéis vivido una situación similar y habéis querido compartir vuestra historia y mandarnos un gesto de cariño".
"Voy a contestar a todos, uno por uno. Lleve el tiempo que lleve. Porque una vez más las redes sociales me han demostrado que el mundo está lleno de buenas personas, aunque a veces pensemos lo contrario. Gracias de corazón", ha concluido.