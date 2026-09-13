Natalia Sette 13 SEP 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla sobre los fuertes dolores que sufre por el lipedema y la decisión que ha tomado

Sandra Férriz responde a las críticas que recibe sobre su cuerpo y su faceta como madre

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Sandra Férriz ha vuelto a sincerarse sobre un tema que le toca de lleno: el lipedema. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hablado en numerosas ocasiones de la enfermedad que la acompaña desde hace muchos años. Esta vez, ha abierto su corazón para contar los dolores que sufre constantemente debido a ello.

El lipedema es una enfermedad progresiva del tejido graso que afecta a una de cada 10 mujeres, se caracteriza por un acumulo de grasa patológica predominantemente en miembros inferiores y brazos. A Sandra le afecta a las piernas y es ahí donde se le concentra el dolor, sobre todo cuando pasa mucho tiempo seguido de pie.

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Esta enfermedad está causada por la proliferación e inflamación de las células grasas en caderas y muslos, provocando una desproporción en ellas respecto al resto del cuerpo. Aunque no existe un tratamiento 100% efectivo, pues siempre puede volver a aparecer, han resultado útiles tratamientos como pastillas para el dolor, drenaje linfático manual, la terapia de compresión o la liposucción.

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“El lipedema últimamente lo llevo fatal, llevo mucho dolor en las piernas, no bebo el agua suficiente y como no me da la vida con tanta cosa, termino comiendo cualquier cosa y me inflama muchísimo”, ha contado con honestidad Sandra a través de sus ‘stories’ de Instagram. Es por ello que ha tomado una decisión con la que pretende cambiar su situación actual.

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“Mi próximo objetivo es ser constante con la alimentación sana y el gym”, ha desvelado con convicción. Bebiendo agua y comiendo sano se reducen de forma drástica los síntomas del lipedema aunque no se elimina la grasa acumulada por la enfermedad. Sin embargo, ayuda mucho a disminuir el dolor y es precisamente lo que busca la influencer.

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“Me paso todo el día de pie y me duele hasta ponerme una zapatilla, así que el primer objetivo es cuidarme para estar sana y ayudar a mis piernas que lo necesitan”, ha terminado diciendo. Ahora que ha llegado septiembre, muchas personas lo consideran un nuevo comienzo con el que marcarse nuevos objetivos, y este es el de Sandra, cuidarse más a ella misma para mejorar su enfermedad.