El gobierno ceutí ha solicitado esta mañana a la Delegación del Gobierno en Ceuta la "intervención urgente de los organismos competentes"

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CeutaEl Gobierno de Ceuta ha solicitado este domingo el "desalojo urgente" del asentamiento situado junto al muro perimetral de la planta desalinizadora al alertar del incremento de personas, tiendas y refugios en una zona vinculada al sistema de captación de una infraestructura esencial para el abastecimiento de agua.

En un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda del Ejecutivo ceutí ha solicitado esta mañana a la Delegación del Gobierno en Ceuta la "intervención urgente de los organismos competentes" para proceder al desalojo del asentamiento situado junto al muro perimetral de la planta desalinizadora.

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"Ante el riesgo que esta ocupación puede representar para la seguridad"

La petición se produce "ante el riesgo que esta ocupación puede representar para la seguridad y el normal funcionamiento de una infraestructura esencial y crítica para el abastecimiento de agua potable de la ciudad".

La solicitud se produce a raíz del informe elaborado por la Dirección Técnica de Aguas de Ceuta Empresa Municipal, S.A. (ACEMSA), de fecha 8 de septiembre, en el que se advierte del incremento registrado durante las últimas semanas del número de personas asentadas en el entorno inmediato de la desalinizadora, así como de la instalación de tiendas de campaña, refugios improvisados y otros enseres que utilizan el propio cerramiento como apoyo.

La situación "adquiere especial relevancia debido a que la explanada ocupada forma parte del sistema de captación de la planta, por lo que resulta necesario preservar en todo momento las condiciones de limpieza, seguridad, protección y accesibilidad de este espacio".

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A partir de este informe técnico, la Consejería ha trasladado la situación a la Delegación del Gobierno y ha solicitado que se adopten, con carácter urgente y por parte de los organismos competentes, las medidas necesarias para proceder al desalojo del asentamiento situado junto al muro perimetral y sobre la explanada que alberga la cántara de aspiración.

La actuación solicitada contempla también la retirada de las tiendas, refugios y demás enseres apoyados sobre el cerramiento; la limpieza del espacio afectado; la comprobación del estado de los elementos de protección, cerramiento y acceso a la instalación, y la adopción de las medidas de vigilancia necesarias para evitar nuevas ocupaciones.

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La Ciudad plantea que estas actuaciones se desarrollen "de manera coordinada" con los servicios de atención social y humanitaria "cuando resulte necesario, garantizando en todo momento la seguridad y el trato digno de las personas" afectadas.

Papel estratégico

La desalinizadora desempeña un "papel estratégico" en el sistema de abastecimiento de agua potable de Ceuta y, por ello, la Consejería considera prioritario preservar la integridad de sus instalaciones y garantizar el acceso permanente de los equipos responsables de su explotación, mantenimiento y vigilancia.

El informe de la empresa municipal de aguas (ACEMSA) advierte de la necesidad de actuar con la máxima urgencia para evitar la consolidación del asentamiento y cualquier posible incidencia sobre la seguridad, vigilancia, mantenimiento y normal funcionamiento de la instalación.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda ha solicitado asimismo que ACEMSA sea informada de las actuaciones que se determinen y de su programación, con el objetivo de coordinar los trabajos con el personal responsable de la explotación de la desalinizadora.