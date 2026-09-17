Lucas González da la cara en '¡De viernes!' y rompe su silencio: el viernes a las 23:00h, en Telecinco

El cantante da un paso al frente y responde a sus polémicas en el programa

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Lucas González, de 'Andy y Lucas', da un paso al frente y da la cara en '¡De viernes!' para responder a todas las polémicas que le han ido persiguiendo durante estos últimos tiempos.

El cantante se defiende y asegura que lo contará absolutamente todo: ''Mi nariz, por circunstancias, todos visteis cómo se fue destruyendo poco a poco... Yo lo único que he hecho ha sido defenderme de acusaciones, rumores y barbaridades que se han dicho''.

No te pierdas sus declaraciones, el viernes a las 23:00h, en Telecinco.