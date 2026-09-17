La vida de Víctor Janeiro antes de poner rumbo a 'Supervivientes All Stars'

El concursante de 'Supervivientes All Stars' está alejado de los ruedos

El torero ha encontrado su hueco como creador de contenido en redes sociales especialista en reels

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Antes de poner rumbo a 'Supervivientes All Stars', Víctor Janeiro estaba volcado en su familia, alejado del circuito taurino habitual y cada vez más cómodo mostrando pequeñas parcelas de su día a día a través de las redes sociales. Casado con la periodista Beatriz Trapote y padre de tres hijos, el hermano de Jesulín de Ubrique, parece haber encontrado precisamente en su hogar el centro de su vida. Aunque los ruedos ya no ocupan el lugar que tuvieron en otra época, el diestro continúa definiéndose como torero, una profesión que forma parte inevitablemente de su identidad.

El ubriqueño ha añadido en su perfil, otra descripción mucho más acorde con su presente, la de creador de reels. Vídeos familiares, recetas, deporte, planes en pareja y colaboraciones con diferentes marcas dibujan la nueva etapa de un rostro conocido que había cambiado los focos de la televisión y las plazas por una exposición mucho más cotidiana y controlada.

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Casado y con tres hijos

Si hay algo que define la vida actual de Víctor Janeiro, ganador de 'Pesadilla en el Paraíso', es su familia. Después de años en los que su nombre estuvo estrechamente vinculado al mundo taurino y a la crónica social, el diestro disfruta ahora de una etapa mucho más centrada en su mujer, Beatriz Trapote, y en los tres hijos que tienen en común.

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Víctor y Beatriz han construido una familia numerosa formada por Víctor, Oliver y Brenda. Su hijo mayor nació en 2014, cuatro años después llegaría Oliver, en 2018, y en 2021 daban la bienvenida a Brenda, la pequeña de la casa. Tres niños que han cambiado inevitablemente las prioridades de la pareja y alrededor de los cuales gira buena parte de su rutina.

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Precisamente esa faceta de padre es una de las que más se puede apreciar en la vida actual del torero. Lejos de mostrar únicamente grandes acontecimientos, sus redes sociales permiten descubrir escenas mucho más sencillas, momentos de diversión con los pequeños, celebraciones familiares, planes cotidianos o escapadas en las que el matrimonio intenta aprovechar al máximo el tiempo junto a sus hijos.

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Alejado de los ruedos, pero sin dejar de sentirse torero

Hablar de Víctor Janeiro, hermano de Jesulín de Ubrique significa inevitablemente hablar de tauromaquia. Durante años desarrolló su carrera en diferentes plazas y convirtió el traje de luces en una parte fundamental de su identidad pública. El torero lleva una vida mucho más alejada de los ruedos y su actividad taurina ya no tiene la presencia de otras épocas. Las corridas y los compromisos profesionales han dejado de marcar constantemente su calendario, permitiéndole desarrollar una rutina distinta y mucho más ligada a su familia. Eso no significa que haya dejado de sentirse torero.

Ser torero, en su caso, parece ir mucho más allá de ejercer activamente en una plaza. Forma parte de su historia, de su educación y de la manera en la que se ha construido profesionalmente. Por eso, incluso en esta etapa de menor actividad, no ha renunciado a esa definición.

Su nueva faceta como influencer y creador de reels

El cambio más llamativo en la vida actual del ganador de 'Pesadilla en el Paraíso' probablemente se encuentre en las redes sociales. El torero ha encontrado en Instagram una nueva ventana desde la que mantener el contacto con el público y, de paso, desarrollar una faceta profesional muy diferente a la que había protagonizado durante años. En su propia presentación combina dos mundos aparentemente alejados, continúa identificándose como torero, pero también como creador de reels.

Víctor Janeiro se ha adaptado al lenguaje de las redes y el vídeo se ha convertido en uno de sus formatos habituales. Beatriz Trapote aparece con frecuencia en sus publicaciones y ambos han convertido su complicidad en uno de los ingredientes más reconocibles de sus vídeos.

Sus hijos también forman parte de determinadas publicaciones, especialmente cuando se trata de compartir planes familiares o momentos divertidos La gastronomía es otro de los temas que tienen presencia en sus contenidos. Víctor Janeiro se atreve con recetas y comparte propuestas relacionadas con la comida, introduciendo así un terreno especialmente atractivo para las colaboraciones comerciales.

Productos gourmet, alimentos y diferentes propuestas gastronómicas encuentran espacio entre sus publicaciones. También el mundo del vino aparece ocasionalmente dentro de ese estilo de vida que proyecta a través de las redes.