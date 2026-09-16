Carlos Otero 16 SEP 2026 - 10:00h.

Ainhoa se ha tatuado el nombre de Álex en el brazo y sostiene que quiere ser madre cuanto antes

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El poder de 'La isla de las tentaciones' es titánico y, en su décima temporada, provocó la salida temprana de una de sus parejas: la de Ainhoa Gómez y Álex Palau. La pareja afincada en Ibiza, que pronto cumplirá dos años de relación, se mantiene estable y enamorada. Han dado nuevos pasos en común, mantienen sus intenciones de casarse en un futuro cercano y sostienen que lo suyo no tiene fecha de caducidad.

A pesar de que ambos tan solo tienen 24 años, han demostrado en muchas ocasiones que son jóvenes, pero con las ideas claras. Su historia empezó a través de redes sociales porque se siguieron durante una época; una amiga en común los presentó en persona y la conexión fue inmediata. Dos semanas después estaban realizando presentaciones familiares y casi al mismo tiempo estaban viviendo juntos.

Como pudimos ver en la décima temporada del formato de parejas de Telecinco, la experiencia en República Dominicana fue complicada para ambos. Ella llegó al reality con la confianza mermada por la fama de mujeriego de él en el pasado y él decidió abandonar cuando escuchó comentarios de su boca que le dolieron en el alma. Tras una hoguera de confrontación cargada de reproches, decidieron marcharse juntos y es aquí donde comienza el relato actual.

Una crisis muy importante al llegar a España

Ainhoa y Álex tuvieron una crisis de campeonato al regresar de República Dominicana. Las experiencias vividas en las villas del programa hicieron que su convivencia no fuese nada fácil. Álex llegó a pedirle un tiempo a Ainhoa y ambos lucharon contra problemas emocionales. Sin embargo, el amor fue más fuerte y pudieron plantarle cara a sus propios fantasmas.

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Un momento dulce con tatuaje incluido

Desde entonces, Álex y Ainhoa aseguran estar en su mejor momento: con menos discusiones y sin problemas de dependencia mutua, sus redes sociales reflejan un presente feliz y unido. No hay semana en la que no compartan contenido cargado de amor y sentimientos comunes. “Mil vidas contigo”, le dice Álex a Ainhoa; “te quiero con cada parte de mi corazón”, responde ella.

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Tal es la intensidad con la que vive la pareja que hace unos días Ainhoa sorprendía a sus seguidores tatuándose en el brazo el nombre de su chico. “Al final yo llevo todo lo que me importa en la piel y él no iba a ser menos”, comentó la creadora de contenido muy orgullosa. Álex, por su parte, reaccionó con lógica sorpresa ante el arrebato de su pareja.

“Yo al principio pensaba que estaba de broma. No la acababa de creer y ya cuando veo que se lo empieza a hacer veo que es verdad y que se le ha ido la olla, pero estoy muy contento porque al final es la confianza que tiene en mí al tatuarse en su piel para toda la vida”.

Una boda y un embarazo en el horizonte

Poco a poco, los planes de la pareja van cristalizando y el momento del ‘sí, quiero’ podría llegar en cualquier momento. “Ella me lo pidió desde el primer momento en el que nos conocimos”, reconoce el propio Álex. Ainhoa, por su parte, se muestra taxativa en sus objetivos: no solo quiere contraer matrimonio, sino que tiene claro que este debe realizarse por la Iglesia.

La influencer va más allá y asegura que quiere ser madre joven. La maternidad es uno de sus grandes sueños de vida y no quiere demorar mucho más el momento de experimentarlo. Además, ha mencionado que le gustaría que su primer retoño fuese una niña. Álex no ha sido tan explícito con este tema, pero siempre se ha mostrado partidario de formar una familia y apostar por los proyectos de vida en común.