Carlos Otero 29 AGO 2026 - 11:00h.

La madrileña estudió Periodismo en la Universidad Complutense y obtuvo una beca por su excelencia académica

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote celebran su 12º aniversario de casados: sin hijos y con visita al hospital

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El elenco de colaboradores de los programas de Telecinco ha sumado en las últimas semanas a Beatriz Trapote. La mujer de Víctor Janeiro se incorporó este verano al grupo de tertulianos que desgrana la actualidad del corazón en ‘De Lunes a Viernes’. La madrileña está encantada con su reaparición y suele subrayar que es periodista de carrera, aunque su experiencia profesional va mucho más allá. Repasamos su currículum profesional.

Periodista con beca y curtida al pie de la noticia

Nacida en Leganés (Madrid) hace 45 años, su nombre oficial es Beatriz Hernández Trapote. La comunicadora no solo es licenciada en Periodismo, sino que cabe destacar que accedió a la facultad becada por sus buenas calificaciones en el instituto, algo que le gusta poner en valor. Finalizó el bachillerato (en su época, el COU) con un expediente excelente, hecho que le permitió acceder a la formación superior sin que sus padres tuviesen que realizar desembolsos económicos.

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Su trayectoria profesional empezó en canales locales, pero su salto a la primera división mediática llegó en 2006, cuando comenzó a trabajar en el programa de Telecinco ‘El Buscador de Historias’. Entonces era una reportera anónima que lo mismo cubría un suceso criminal o la vida nocturna de Benidorm que editaba una pieza de corazón. Su profesionalidad y buen hacer le permitieron hacerse un hueco propio en la plantilla de aquel magacín.

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Una pieza casual sobre la familia Janeiro en Ubrique cambió para siempre la vida de la periodista: entrevistando al hermano menor de Jesulín se enamoró. Poco a poco fue apartándose de la primera línea de la noticia, aunque su nueva faceta como personaje le valió eventuales sillas de colaboradora en espacios históricos de la cadena como ‘Vuélveme Loca’, donde fue presentadora sustituta, o ‘El Programa de Ana Rosa’.

Su faceta como empresaria: centros de uñas, heladerías y una casa rural

Su historia con Víctor Janeiro la llevó a mudarse a Andalucía, donde colaboró también en programas de la televisión autonómica. Tras pasar por el altar y convertirse en madre, Beatriz apostó por una nueva faceta como empresaria y abrió varios centros de cuidado de uñas. La aventura funcionó muy bien y llegó a gestionar cinco puntos de manicura con decenas de empleados a su cargo, aunque la pandemia de 2020 la obligó a reducir la actividad y actualmente solo mantiene un córner en un centro comercial de El Puerto de Santa María.

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Además de sus negocios estéticos, y en asociación con su marido, también puso en marcha una heladería en Sevilla y una casa rural en Cádiz. Se trata de una vivienda de alquiler vacacional en El Bosque, el pequeño municipio de la serranía de Cádiz en el que también viven Jesulín de Ubrique y María José Campanario. El negocio tiene muy buenos comentarios en las plataformas donde se anuncia y cuenta con todo tipo de comodidades y muebles de diseño.

Participó en 'Supervivivientes' y 'Mira quien salta'

Beatriz Trapote también ha sido concursante de realities en Telecinco. Su debut en el género tuvo lugar en el año 2010 cuando participó en la edición de aquel año de 'Supervivientes' que de manera excepcional se desarrolló en Nicaragua y no en los Cayos Cochinos hondureños. La periodista compartió penurias con famosos como Rafa Mora, Consuelo Berlanga o Bea 'La Legionaria'.

Años más tarde se unió al grupo de famosos que participaron en el talent de saltos de trampolín 'Mira quien Salta'. En aquella ocasión compitió contra su propio marido, que se convirtió en el ganador de la edición, y rostros tan conocidos como Raquel Mosquera, Mónica Pont o la concejala Olvido Hormigos.

Creadora de contenido en redes sociales

Comunicadora por naturaleza, Beatriz Trapote también ha hecho de sus redes sociales una fuente de ingresos. Además de ejercer de embajadora de diferentes marcas, ha puesto en marcha su propia producción en forma de videopodcast, ‘La Ventana de Trapote’. Se trata de un programa semanal con entrevistas del ámbito social, cultural e informativo que ha producido en colaboración con un diario digital de Andalucía.

Madre a tiempo completo de tres hijos

Además de su desempeño profesional, Trapote ha querido dedicarse de lleno a la crianza de sus hijos con Víctor Janeiro. La pareja tiene tres hijos: Víctor, Oliver y Brenda, nacidos en 2014, 2018 y 2021, respectivamente. La maternidad no ha sido un camino de rosas para la pareja, que tuvo que recurrir a la fecundación in vitro, algo que ella misma recuerda:

“Soy mamá FIV y hoy quiero recordar con vosotros el camino que tuve que recorrer para cumplir mi sueño de la maternidad. Ha sido un proceso duro: cinco estimulaciones y nueve in vitro. Pero por fin llegó… Víctor, Oliver y Brenda: mis tres pequeños embriones que hoy son mis tres grandes tesoros”, ha declarado.