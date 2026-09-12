Antía Troncoso 12 SEP 2026 - 15:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' oficia la ceremonia y realiza un llamativo discurso que Carla Flilia ha compartido en sus redes sociales

Todos los detalles de la reboda de Dulceida y Alba Paul: el vestido, los invitados y los momentos más emotivos

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Nagore Robles y Carla Flila se reencuentran. Ayer, viernes 11 de septiembre, Dulceida y Alba Paul celebraron su reboda, diez años después de darse el primer 'Sí, quiero', en el año 2016. A la ceremonia han acudido muchos influencer amigos de la pareja, entre ellos Nagore y Carla. Es más, la exconcursante de 'Supervivientes' contó con uno de los papeles más importantes: oficiar el enlace.

Durante su discurso lanzó un llamativo mensaje sobre el amor, que su expareja no dudó en compartir en sus redes sociales. ¡Descubre de qué se trata!

Dulceida y Alba otorgaron a Nagore, con quien mantienen una estrecha amistad, el papel de maestra de ceremonias en su reboda. Un importante cargo, que la influencer recibió como un regalo: "Poder ver tan de cerca el amor inmenso que sienten la una por la otra, sus miradas al encontrarse, escuchar sus votos y ser testigo de un momento tan especial… ha sido un auténtico privilegio", escribió en sus redes la vasca tras el enlace.

Las llamativas palabras de Nagore en su discurso sobre el amor

Nagore Robles como maestra de ceremonias realizó un emotivo discurso sobre el amor, el cual su expareja, Carla Flila, también presente en la boda, estuvo escuchando muy de cerca. "Amar muchísimo a alguien no siempre significa saber quererse bien. Incluso, dos personas que se quieren de verdad pueden perderse por el camino. Porque amar es aprender, es hablar cuando sería mucho más fácil callarse, es reconocer tus errores, perdonar sin reproches y entender que crecer juntas también significa dejar espacio para que cada una crezca por si sola", fueron parte de las palabras de Nagore.

Un llamativo mensaje que Carla Flila no dudo en compartir en sus redes sociales, acompañado por un corazón, y que más tarde la propia Nagore reposteó. Y es que, desde su ruptura, la expareja parece tener una muy buen sintonía. Incluso, pasaron gran parte de la celebración juntas y se hicieron fotos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Es más, incluso, Nagore Robles compartió un divertido 'storie' en su cuenta de Instagram en el que aparecía Carla Flila posando mientras se graba con el móvil de su exnovia. "Esta persona me coge el móvil y me deja vídeos así", ponía Nagore en tono de humor. Horas más, tarde, Carla compartía este mismo vídeo con el siguiente mensaje dirigido a su ex: "Para que no se te olvide quién es tu lesbiana favorita".