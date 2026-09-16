Maite Galdeano explica la drástica decisión que ha tomado antes de mudarse a Madrid, a pocos metros de Sofía Suescun
Maite Galdeano se muda a tan solo unos metros de Sofía Suescun y explica su tajante decisión
La de Pamplona dejaría fuera de su herencia a sus hijos: "Si se han portado mal..."
La mudanza de Maite Galdeano ya es algo inminente. La navarra ha comenzado de forma definitiva la cuenta atrás para abandonar la costa mediterránea y trasladarse a la Comunidad de Madrid. Una decisión firme con la que pone fin a su etapa en el mar para instalarse en Valdemorillo, a tan solo unos metros de su hija, Sofía Suescun, con quien no habla desde hace poco más de dos años.
A través de sus redes sociales, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha mostrado el avanzado estado de sus preparativos, empaquetando absolutamente todo lo que tiene en su vivienda para dejar únicamente lo básico para los pocos días que le quedan allí.
A pesar de la ilusión por su nueva etapa, dejar el hogar donde ha vivido estos últimos años no está siendo nada fácil: "Qué pena me va a dar dejar este ático tan maravilloso que se da la vuelta en 360 grados. Todo mar, miréis por dónde miréis. Es idílico, un paraíso terrenal, pero comienza la cuenta atrás".
Ante las dudas de sus seguidores, sobre si era necesario vender una propiedad tan "privilegiada", la de Pamplona ha aclarado el motivo por el que se ha visto obligada a hacerlo: "El ático claro que lo he vendido, porque si no no me llega para el chalé. No tengo tanta pasta, ojalá me hubiese tocado la lotería porque si no no lo dejaba".
Sin embargo, el factor económico no ha sido el único desencadenante por el que ha decidido abandonar su particular Edén: "Aquí en invierno la soledad es extrema. Para estar con una pareja sana está bien, porque el hospital más cercano está a una hora y eso me agobia un montón (... ) En Madrid voy a estar mejor".
Un chalé con piscina privada cerca de Sofía Suescun
Su nuevo destino será un chalé de nueva construcción en Valdemorillo, con piscina privada de agua salada, a tan solo unos metros de donde residen Sofía y Cristian Suescun. Y es que, ella, tal y como apuntaba hace apenas unas semanas, es de la opinión de que "una madre debe estar cerca de sus polluelos".
"Me voy a un chaletón, con piscina privada, para que mis perros jueguen... La vida va en evolución, en la vida hay cambios, pero una madre tiene que estar cerca de sus polluelos porque sus polluelos van a peligrar tarde o temprano, y así es la vida", expresaba a través de sus stories.
La ruptura entre madre e hija se produjo a raíz del polémico episodio del salto de la valla, momento en el cual la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' decidió cortar la relación con su progenitora y expulsarla de su domicilio, marcando un antes y un después en una relación que, hasta ese momento, siempre se había mantenido inseparable.