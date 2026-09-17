Yulen Pereira, concursante de 'Supervivientes All Stars' conoció a Anabel Pantoja en 'Supervivientes'

La pareja estuvo junta casi un año en el que viajaron y llegaron a compartir casa

Compartir







La relación sentimental de Yulen Pereira, concursante de 'Supervivientes All Stars', y Anabel Pantoja comenzó en uno de los escenarios más inesperados, en los Cayos Cochinos de Honduras. Los dos coincidieron como concursantes de 'Supervivientes 2022' y, entre hambre, pruebas, noches interminables y conversaciones frente al mar, construyeron una conexión que poco a poco fue transformándose en algo más. Lo que inicialmente parecía una amistad terminó convirtiéndose en uno de los romances protagonistas de aquella edición.

Anabel Pantoja llegaba a Honduras en un momento especialmente significativo de su vida sentimental. Apenas unos meses antes había terminado su matrimonio con Omar Sánchez, con quien había compartido cerca de cuatro años de relación. Su separación todavía era reciente cuando conoció al esgrimista, por lo que las dudas sobre si estaba preparada para volver a enamorarse no tardaron en aparecer.

PUEDE INTERESARTE Jeimy Báez estalla contra Zoe Bayona tras sus declaraciones sobre su relación con Yulen Pereira

Anabel y Yulen pasaron de las confidencias y los gestos cariñosos a dejar de esconder lo que sentían. La historia sobrevivió a Honduras y, una vez en España, ambos se empeñaron en demostrar que lo suyo no era únicamente un romance de reality. Viajaron, comenzaron una convivencia y llegaron a alquilar juntos un piso en Madrid. En marzo de 2023, menos de un año después de conocerse, Anabel Pantoja y Yulen Pereira tomaron caminos separados. Esta es la cronología de su relación.

Se conocieron en 'Supervivientes'

Su relación comienza en abril de 2022, cuando ambos viajaron a Honduras para participar en 'Supervivientes'. La conexión fue surgiendo progresivamente compartían confidencias, bromas y largas conversaciones. También comenzaron a aparecer los masajes, abrazos y muestras de cariño que rápidamente hicieron sospechar a sus compañeros , y a los espectadores, que entre ellos existía algo más que amistad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La relación avanzó entre conversaciones sobre sus sentimientos y momentos de incertidumbre. Lo que comenzó con complicidad fue transformándose en atracción y, finalmente, ambos dejaron de intentar esconderla.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Uno de los momentos que terminó de confirmar el romance se produjo en el palafito. Protegidos bajo una manta, Anabel y Yulen dieron rienda suelta a una intimidad que despejó definitivamente las dudas sobre la naturaleza de su relación.

Viajes y un piso juntos en Madrid

Tras volver del concurso, la pareja disfrutaó de una etapa especialmente intensa. Compartieron sus primeros días fuera del programa alojados juntos y comenzaron a disfrutar de pequeños placeres cotidianos que habían echado de menos durante ‘Supervivientes’. Las apariciones públicas tampoco tardaron en llegar. Yulen comenzó a acompañar a Anabel en diferentes planes y ambos se mostraban cariñosos ante las cámaras.

Pero fueron los viajes los que marcaron especialmente aquellos primeros meses. Egipto se convirtió en uno de sus grandes destinos internacionales. También hubo tiempo para Ibiza y Cádiz, donde disfrutaron del verano y volvieron a coincidir con personas vinculadas a su experiencia televisiva. Posteriormente llegaron otros grandes viajes. Nueva York y México se sumaron a la lista de destinos de una pareja que parecía querer recuperar a toda velocidad el tiempo que no había podido disfrutar durante el concurso.

Después de varios meses de relación, decidieron construir un hogar juntos en Madrid. En noviembre alquilaron una vivienda en la zona de Delicias-Embajadores, un movimiento que demostraba que ya no estaban pensando únicamente en viajes y escapadas, sino también en compartir una rutina. El proceso de instalación fue progresivo. Sus compromisos profesionales hicieron que tardaran varias semanas en terminar de preparar la vivienda y no fue hasta enero de 2023 cuando pudieron estrenarla plenamente y celebrar una reunión con algunos de sus amigos.

Su ruptura llegó en marzo de 2023

La relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira llegó a su fin a comienzos de marzo de 2023. La noticia resultó especialmente sorprendente porque solo unas semanas antes ambos habían estrenado públicamente la vivienda que habían alquilado juntos. El punto definitivo se produjo después de un periodo de distancia. Anabel había viajado a Estados Unidos para acompañar a su tía Isabel Pantoja durante sus compromisos profesionales, mientras Yulen permanecía en España.

Cuando Anabel regresó, se reencontró con Yulen y percibió que algo había cambiado. La frialdad que encontró contrastaba con la intensidad que había definido su relación desde Honduras. Poco después, el deportista habría reconocido que sus sentimientos ya no eran los mismos y decidió poner fin al noviazgo.

La convivencia en Madrid añadió una nueva dimensión. Las agendas profesionales, los compromisos familiares y los diferentes ritmos de vida sustituyeron las interminables horas compartidas en Honduras. El deportista habló posteriormente de las inseguridades y los celos como otro de los problemas que habían condicionado su relación. Según su versión, determinadas discusiones y la necesidad de estar constantemente pendientes el uno del otro fueron generando una presión difícil de mantener.