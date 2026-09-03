Lorena Romera 03 SEP 2026 - 13:51h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y la influencer han soplado juntos las velas del primer cumpleaños de su hijo y lo están celebrando en PortAventura

Jeimy Báez enseña lo mucho que ha crecido su hijo en común con Yulen Pereira

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Inesperada tregua en una de las relaciones más mediáticas y convulsas de nuestro panorama televisivo. Jeimy Báez y Yulen Pereira han reaparecido juntos para celebrar el primer cumpleaños de su hijo en común, dejando a un lado las disputas judiciales y los duros enfrentamientos públicos que han marcado su historia desde que se conoció que iban a ser padres.

A través de sus redes sociales, la influencer y el esgrimista han compartido unas preciosas imágenes en las que se les ve unidos, sonrientes y en plena sintonía frente a una tarta de cumpleaños adornada en tonos azules y con la vela del número uno. En el vídeo que han grabado para inmortalizar su primera vuelta al sol, los orgullosos papás aplauden, cantan y animan al pequeño.

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Un clip en el que vemos que es Yulen quien sostienen en brazos a su hijo mientras Jeimy, radiante de felicidad, se apoya sobre la mesa y esboza una amplia sonrisa. Ya juntos, soplan la vela del pequeño. Un momento de lo más emotivo que sus seguidores no esperaban ver después de meses de gran hostilidad.

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Y es que, tras hacerse público que estaban esperando un hijo en común, Jeimy y Yulen estuvieron semanas protagonizando enfrentamientos públicos. Aunque el que fuera concursante de 'Supervivientes' acudió al hospital tras el nacimiento del pequeño, el distanciamiento volvió a acentuarse con fuertes discrepancias sobre la manutención, el régimen de visitas y la custodia, llegándose incluso a requerir la intervención de los juzgados y una prueba de paternidad.

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Yulen y Jeimy, juntos en PortAventura

A pesar de este convulso historial, la expareja ha demostrado estar dispuestos a priorizar el bienestar de su hijo en esta fecha señalada. Tanto es así, que la celebración no se quedó en el momento de la tarta. Jeimy Báez y Yulen Pereira están ahora disfrutando de una jornada familiar por todo lo alto, con una divertida escapada a PortAventura.

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Tal y como ambos han compartido a través de sus stories de Instagram, los papás han paseado por la zona infantil del parque, SésamoAventura, y también por la zona de Polynesia, donde asistieron al emblemático espectáculo de danzas tradicionales Aloha Tahití.

Por el momento se desconoce si esta reconciliación pública supondrá un punto de inflexión definitivo en su conflicto legal o si responde a una tregua cordial únicamente motivada por el cumpleaños del pequeño, pero la estampa sin duda marca un giro totalmente inesperado en su relación que ha alegrado, y mucho, a sus seguidores en redes sociales.