Fiesta 19 SEP 2026 - 20:09h.

Cristina Porta regresa a Telecinco como colaboradora de 'Fiesta' y confiesa sus planes de maternidad: "Justo he conocido a una persona y él también quiere ser papá"

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Cristina Porta regresa a Telecinco. La que fuera concursante de ‘Secret Story’ se suma a ‘Fiesta’ como nueva colaboradora del programa y vuelve pisando fuerte. Tras casi tres años alejada de la televisión en España, la de Lleida cuenta en qué punto vital se encuentra. Entre otras cosas, Cristina ha confirmado su nueva relación sentimental y sus planes para convertirse en madre con él.

En el plató, Cristina recuerda algunos de sus momentos más explosivos en la televisión y nos cuenta todas las novedades que han ocurrido en su vida desde que dio el salto a América, donde participó en otros realities en los que tampoco pasó desapercibida y que la han convertido en un personaje del corazón internacional.

Sobre su experiencia en Latinoamérica, Cristina Porta cuenta qué lección se lleva: "Tenía muchos prejuicios y allí entendí que la televisión es otras cosa. Me he librado de esos prejuicios. Es difícil cuando te encasillan en chica reality y allí he estado presentado. He abierto mucho la mente y soy una profesional mucho más completa".

Cristina Porta confiesa sus planes de maternidad

Al echar vista la vista atrás y recordar su pasado, la famosa asegura: "Estoy orgullosa. He aprendido mucho de mí misma, cada vez soy más pragmática". Sobre si tiene alguna rencilla con los colaboradores, Cristina Porta afirma que no tiene buena relación con uno de ellos, aunque ha mantenido su identidad en una incógnita: "Lo sabrás cuando coincida con esa persona".

También la periodista se ha sincerado sobre su vida sentimental tras ser preguntada al respecto por Emma García: "Tengo pareja. No se dedica a este medio. La verdad que muy bien". Incluso, Cristina Porta ha hablado de su deseo de ser madre con él: "Siempre he querido ser mamá, pero he priorizado lo profesional. Este verano decido hacerme una prueba de reserva ovárica, no anciana, pero rozando. Yo ya me iba a embarcar a ser mamá soltera y justo aparece una persona en mi vida".

"Me han entrado las ganas y aparece una persona. Hace tres meses que he conocido a este chico, él también quiere ser papá, entonces ya veremos. De momento no voy a ser madre soltera", ha añadido la nueva colaboradora del programa de Emma García.