Rocío ha contado que hace poco detectó una mancha en su piel y decidió acudir al dermatólogo para que la examinaran

La empresaria se ha sometido durante seis semanas a un tratamiento que ya ha finalizado

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Rocío Martín Berrocal, hermana de la diseñadora Vicky Martín Berrocal, anuncia en sus redes sociales que padece cáncer de piel, concretamente un carcinoma basocelular. En el vídeo que ha compartido en Instagram ha explicado por qué ha llevado gorra en los últimos meses, un detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

"Me habéis preguntado mucho durante estos meses por qué siempre llevo gorra o sombrero y aquí viene la explicación", comenzaba relatando. "Siempre llevo gorra para protegerme. En casa no la tengo que llevar", explicaba.

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"No es el primero porque ya me han quitado más", reconoce la empresaria

Rocío ha contado que hace poco detectó una mancha en su piel y decidió acudir al dermatólogo para que la examinaran: "Hace poco me salió una mancha, fui al dermatólogo, me hicieron las pruebas que me tuvieron que hacer y era un carcinoma basocelular. Había que quitarlo", ha explicado. Además, ha reconocido que no es la primera vez que le tienen que tratar este tipo de lesiones: "No es el primero porque ya me han quitado más". En esta ocasión, sin embargo, los especialistas optaron por no intervenirla quirúrgicamente y le indicaron otro tratamiento.

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Además, ha explicado que se ha sometido durante seis semanas a un tratamiento que ya ha finalizado: "No querían operarme. Me han hecho un tratamiento de seis semanas y por eso tampoco me habéis visto en la playa", ha contado. Según ha detallado, se trata de una crema que actúa sobre las células cancerígenas: "Es un tratamiento de una crema que va comiendo todas las células cancerígenas. Ya he terminado las seis semanas y tengo que esperar a que se seque y se caiga la costra". Una vez finalizado este proceso, tendrá que regresar al médico para comprobar la evolución: "Tendré que volver a ir para ver si ha desaparecido o no".

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"Si os sale una mancha o un lunar, id al médico", aconseja en su vídeo

Con su testimonio, la empresaria ha querido aprovechar para concienciar a sus seguidores sobre la importancia de consultar cualquier cambio en la piel y extremar las precauciones frente al sol: "Si os sale una mancha o un lunar, id al médico, es súper importante", ha advertido.

Y ha insistido especialmente en la protección solar: "Protegeos siempre del sol. Da igual si hace sol o si está nublado. Hay que protegerse". Un mensaje de prevención que llega después de haber compartido públicamente el proceso que está atravesando y que pretende servir también para recordar la importancia de revisar cualquier lesión o alteración de la piel con un especialista.