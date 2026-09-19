Fiesta 19 SEP 2026 - 18:39h.

Suso Álvarez ha contado por primera vez en televisión cómo empezó su relación con Marieta

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¿Serías capaz de perdonar una infidelidad? Esta es la pregunta que Emma García le ha lanzado a los colaboradores de 'Fiesta' y que ha sacado a la luz más de una confesión. Saúl Ortiz ha reconocido que le fueron infiel en una ocasión y que, aunque en un principio decidió perdonar lo sucedido, con el tiempo se dio cuenta de que no iba a funcionar: "Yo sacaba el tema a relucir en las discusiones, me di cuenta de que no era capaz de olvidarlo".

Miguel Frigenti, por su parte, no solo sería capaz de perdonar una infidelidad, si no que no entiende la monogamia como parte de una relación: "Yo a mi pareja se lo dije desde el principio, que no pensaba estar toda la vida comiendo el mismo plato con lo bueno que estoy, mi relación es abierta y así va a ser siempre".

Suso Álvarez, que recientemente se daba el 'Sí, quiero' con Marieta en una romántica boda, reconocía haber madurado mucho en estos últimos años: "Yo antes no habría perdonado una infidelidad, pero ahora, con la madurez, he entendido que en una infidelidad hay muchos factores, a lo mejor la persona tiene carencias, hay que hacer examen de conciencia".

La fugaz "relación abierta" de Suso y Marieta

Aprovechando que hablaba de su relación con Marieta, Suso ha compartido con sus compañeros de 'Fiesta' cómo comenzó su relación con la de Elche. Para sorpresa de Emma García, cuando Suso y Marieta comenzaron su historia de amor ella le pidió algo a él:

"Cuando empezamos a salir ella me dijo que quería una pareja abierta, que no quería atarse porque venía de pasarlo muy mal, pero a los cinco días me dijo que de abierta nada, que me cerraba puertas, ventanas y me cerraba todo".