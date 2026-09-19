Fiesta 19 SEP 2026 - 17:25h.

Patricia Ledesma y Encarni Manfredi llevan años enfrentadas: las duras palabras entre madre e hija

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Durante años, Patricia Ledesma y Encarni Manfredi se convirtieron en unas de las colaboradoras más guerreras de la televisión. La participación de Patricia en 'Gran Hermano 3', impulsó su carrera televisiva, pero también la de su madre, que se hizo tan famosa como su hija llegando a participar en el reality 'Hotel Glam'. Ahora la guerra no la tienen en los platós, si no en su propia casa: Patricia y Encarni se destruyen la una a la otra detrás de las cámaras.

Después de varios tiras y afloja (se ha llegado a publicar que Patricia y Encarni se han dejado de hablar para, meses después, reconciliarse), la situación entre madre e hija es límite. En su momento, formaron un núcleo muy duro, se defendían mutuamente de sus continuos conflictos televisivos... pero ahora apenas se hablan. 'Fiesta' ha podido hablar con Encarni Manfredi y nos ha confirmado que su relación "no está en su mejor momento" y que "es inexistente desde hace años".

Patricia Ledesma, a su madre: "Qué pena que te hayas salvado del cáncer"

Y es que la mala relación es tal que Encarni no tiene relación con sus nietos (los hijos de Patricia Ledesma). Aún así, asegura a nuestra reportera, hay sentimientos encontrados. En estos seis años de mala relación, ha habido desencuentros y ataques y el origen y el motivo de este enfrentamiento es tan íntimo y privado que les corresponde a ellas contarlo. Por otro lado, cabe destacar que Encarni acaba de superar un cáncer de pulmón con un grado metastásico muy alto y, durante todo este duro proceso, su hija Patricia solo le habría llamado en una ocasión.

En esta delicada situación, la cosa se agrava porque Patricia se habría aliado con su tía, la hermana de Encarni. En este punto, hay que destacar unas duras palabras que habría pronunciado Patricia sobre la enfermedad de su madre: "Qué pena que te hayas salvado del cáncer", habría escuchado la propia Encarni en boca de su hija, lo que la habría dejado totalmente destrozada y fuera de juego. Nuestro reportero, que ha podido hablar con Patricia, asegura que, en el momento en el que ha pronunciado el nombre de su madre "su reacción ha sido de angustia y absoluto dolor".