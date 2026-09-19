Shakira vuelve a España después de ocho años de su último concierto en nuestro país

Los dardos de Shakira en su primera residencia en Madrid: "Todos me dicen 'con la cara que te fuiste y con la que volviste'"

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Shakira confesó en su primer concierto en la capital que a sus 19 años tuvo un romance con un madrileño. En su show no solo interpretó su canción 'Te Dejo Madrid' por primera vez desde 2011, sino que contó una de sus anécdotas románticas más secretas: "Érase una vez que vino a Madrid una chica de 19 años, con su pelo negro y sus pantalones de cuero. Se ilusionó con un madrileño. Un verdadero ejemplar ibérico, moreno, ojos risueños...".

"Ese madrileño le rompió un poquito el corazón a la chica de los pantalones de cuero. Pero no fue ni la primera ni la última, ya lo saben", dijo entre risas haciendo un guiño a su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

"No hay nada como cuando una loba se encuentra con su manada", afirma Shakira

Shakira vuelve a España después de ocho años de su último concierto en nuestro país. Fuegos artificiales, canciones que marcaron a una generación y mucha emoción. Así se vivió la primera noche en el Macondo Park, su residencia europea, en Madrid para brindar la magia de la música durante 12 shows en los que sacará a la Loba y hará disfrutar a un público que lleva casi una década sin escuchar sus éxitos en directo.

"Bienvenidos a mi residencia europea. No puedo creer que esté aquí. Parece un sueño. Todos me dicen: 'Shaki, con la cara que te fuiste y con la cara que volviste'", empezó diciendo la cantante. "Esta es un enorme prueba de amor y cariño. No hay nada como cuando una loba se encuentra con su manada", expresó emocionada.

El mensaje de cariño de Alejandro Sanz: "No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca"

El cantante Alejandro Sanz le mandó un mensaje de apoyo y cariño a través de las redes sociales tras el éxito de su primera noche: "Mi niña, felicidades por tu primera residencia en Madrid. No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca, nos vemos estos días. Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero mi hermana del alma".

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Y la respuesta de la artista no tardó en aparecer: "Y yo a ti más!!! Qué ganas de vernos y echarnos una cantadita! Te adoro!!!". Ambos tienen una amistad de más de dos décadas, un tiempo en el que sacaron el tema 'La Tortura'. Con este tema demostraron la química que compartían y la canción se convirtió en un éxito profesional.

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Uno de los grandes acontecimientos musicales del año

Durante el concierto no han faltado los agradecimientos a sus fans y los mensajes de empoderamiento femenino: "Dicen que la mujer nació de la costilla de un hombre, pero lo cierto es que de las caderas de una mujer nació un hombre... y las caderas nunca mienten".

Con este primer concierto, Shakira da el pistoletazo de salida a una residencia que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en Madrid. La cantante continuará ahora con una serie de actuaciones en la capital en las que seguirá desplegando sobre el escenario el espectáculo de 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.