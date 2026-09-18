Antía Troncoso 18 SEP 2026 - 23:58h.

El cantante de 'Andy y Lucas' aclara el motivo por el que negó su primera rinoplastia tras enseñar su nueva imagen

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Por primera desde su operación de nariz en Turquía, Lucas González muestra en '¡De viernes!' su nueva imagen. El cantante, protagonista de el 'Scoop' de esta semana, enseña el resultado de la intervención tras una etapa muy complicada después de ser objeto de numerosas críticas y comentarios sobre su aspecto físico, que llegaron a afectarle psicológicamente. Ahora, el cantante de 'Andy y Lucas' "se quita un peso de encima" al enseñar su nuevo aspecto.

En septiembre de 2024, Lucas desató una oleada de comentarios por su aparente cambio de rostro. Tras negar haber pasado por quirófano, el cantante reconoció meses después que se había sometido a una rinoplastia (por una desviación del tabique que le dificultaba respirar), que tuvo un resultado negativo debido a que él mismo se saltó las indicaciones médicas del postoperatorio.

Finalmente, tras varios meses de espera, el cantante volvió a pasar por quirófano este verano para reconstruir su estructura nasal. Una operación que se realizó en Turquía y sobre la que nos ha compartido todos los detalles, con imágenes inéditas de los momentos previos y posteriores a la intervención.

El resultado de la nueva nariz de Lucas en '¡De viernes!'

Esta noche, en primicia, vemos el nuevo rostro de Lucas González tras la compleja operación de reconstrucción a la que se sometió a mediados de agosto. "Me ha quedado de maravilla, no paro de mirarme al espejo", ha dicho el cantante mientras le mostraba su nariz al presentador y los retenedores que tiene que llevar hasta finales de otubre para "sostenerla": "Por eso todavía se me ve inflamada".

Además de mostrar el resultado, Lucas se ha sincerado sobre la causa por la que su nariz acabó en tan mal estado tras su primera operación, sobre la que asegura que fue "una cabezonería suya": "Fui a un cirujano, el cual no voy a decir su nombre porque tiene una carrera dilatada y es muy bueno, pero ese día, por su culpa o la mía, no salieron las cosas como tenían que salir".

También reconoce su error: "Me tiré una temporada poniéndome un crema que si te sobrepasabas cinco días de ponértela te podría la nariz y me llevé como cuatro o cinco meses poniéndomela. Poco a poco, la nariz se fue destruyendo". Sobre por qué ocultó su operación cuando en la prensa se empezó a hablar del estado de su nariz, el cantante asegura:

"Era una mentirijilla piadosa, estaba protegiendo a los míos". "Siento mucho si en algún momento dije que no me hice nada. No me considero una persona mentirosa", añade antes de desvelar los detalles de su reconstrucción en Turquía, que duró ocho horas: "Me cogen un trozo de costilla para ponerla en el tabique y un trozo de oreja en la aleta. No es barato, pero, si nos gastamos el dinero en memeces, ¿no te lo vas a dejar en tu salud?

La mujer de Lucas cuenta cómo vivió la operación: "Estaba muy nerviosa"

En plató, su mujer María José ha contado cómo vivió la operación: "Estaba muy nerviosa porque me dijeron que iban a ser unas 5 horas". Mientras esperaba en la puerta del quirófano, le llegó una imagen por parte del grupo que tenían con los médicos del antes y después. Asimismo, cuenta la reacción del cantante tras la intervención tras llevar una escayola durante dos semanas:

"Cuando se vio en el espejo no supo reaccionar. Yo lo veía y pensé: "O llora él o lloro yo". Fue un momento súper especial para nosotros porque se ha hecho mucho de esperar y han sido momentos muy duros", declara la mujer de Lucas González.