El torero recibió un fuerte golpe en la zona de la barbilla, donde presentaba una herida visible

El diestro regresó al ruedo y continuó con la faena y logró cortar una oreja

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El torero Andrés Roca Rey ha sufrido una grave cogida con el sexto toro de la tarde en el Coliseo de Nimes, Francia. La jornada ha finalizado con el varón saliendo a hombros por la Puerta de los Cónsules tras cortar tres orejas. Según informa 'Hola!', el susto llegó con el último animal de la tarde, un toro de Cortés.

El animal lo lanzó violentamente por los aires y el torero quedó a su merced. Roca Rey, que vestía un traje de luces de color burdeos y azabache, cayó al ruedo y, tras incorporarse, pudo apreciarse que había recibido un fuerte golpe en la zona de la barbilla, donde presentaba una herida visible y llegó a sangrar.

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Pese a la aparatosa cogida, el diestro regresó al ruedo y continuó con la faena y logró cortar una oreja." Inmortal", le dedicó su amigo Tomás Páramo en redes sociales.

Los momentos de tensión de Andrés Roca en esta temporada

Andrés Roca Rey ha protagonizado momentos de gran tensión en los ruedos. El pasado abril, durante la Feria de Abril de Sevilla, sufrió una de las cogidas más graves de su trayectoria reciente. Fue el 23 de abril, en la Real Maestranza, cuando el quinto toro de la tarde le alcanzó en el momento de entrar a matar. El pronóstico fue calificado de muy grave y el torero tuvo que ser intervenido en la enfermería antes de ser trasladado al hospital.

El 9 de septiembre, el diestro peruano volvió a resultar herido, esta vez en la plaza de San Martín de Valdeiglesias, en Madrid. El percance ocurrió durante la faena al quinto toro de Núñez del Cuvillo, que le prendió por la parte baja del glúteo y le propinó una fuerte voltereta. En ambas ocasiones, su novia, Tana Rivera, estaba disfrutando de la faena de su pareja desde los tendidos cuando fue embestido por el toro.

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Las nuevas fechas señaladas

El torero tiene por delante nuevos compromisos en España y Perú, con próximas citas en Logroño (21 de septiembre), Sevilla (26 de septiembre y 4 de octubre), Úbeda (3 de octubre) y Valencia (9 de octubre) antes de viajar a su país natal donde tiene dos tardes firmadas en la Plaza de Toros de Acho: los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Aunque la pareja también tiene otras fechas en su calendario. El próximo 16 de octubre, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera cumplirá 26 años. Y solo cinco días después, el 21 de octubre será el torero quien sople las velas de su 30 cumpleaños poco antes de comenzar su temporada americana.