Fiesta 19 SEP 2026 - 19:57h.

Todos los detalles de la boda de la hija de Paz Padilla: la ceremonia, el espectacular vestido de novia y el convite con 18 aperitivos

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Anna Ferrer Padilla ya ha dado el 'sí, quiero'. La hija de Paz Padilla se acaba de casar con su novio Mario Cristóbal en una espectacular ceremonia celebrada en Cádiz, en un idílico enclave con unas vistas privilegiadas al mar. En 'Fiesta', descubrimos las primeras imágenes de este especial día, en las que podemos ver cómo es el vestido de Anna y el emotivo momento de su madre llevándola al altar.

Silvia Álamo, reportera del programa de Emma García, se ha trasladado hasta el Palmar (Cádiz) para estar presente en las inmediaciones de la boda de la hija de Paz Padilla. Una ceremonia civil que se ha celebrado en una carpa a escasos metros del mar. Allí, la pareja se ha convertido en marido y mujer, rodeados de todos sus seres queridos.

Tal y como nos ha contado nuestra reportera, durante la boda la música ha tenido un gran protagonismo. Además, algunos de los amigos de la pareja han pronunciado discursos durante la ceremonia, que se ha alargado durante algo más de una hora. Tras darse el 'sí, quiero', los recién casados se han hecho fotos con los más de cien invitados, quienes han podido disfrutar de un convite de 18 aperitivos.

Ya hemos podido ver a Anna vestida de novia. La joven ha lucido un sofisticado vestido con diferentes texturas y un marcado aire romántico. En cuanto al ramo, la hija de la presentadora de la televisión ha optado por una opción de lo más original. Sin duda, uno de los momentos más destacados lo ha protagonizado Paz Padilla, que ha acompañado a su hija al altar, luciendo un elegante vestido de color turquesa.

Así fue la preboda de Anna Ferrer Padilla

Antes del gran día, Anna Ferrer Padilla celebró ayer su preboda en un chiringuito en Zahara de los Atunes, acompañados por más de un centenar de invitados, entre ellos, Anita Matamoros, con quien la hija de Paz Padilla tiene una estrecha amistad. Una celebración por todo lo alto que estuvo llena de momentos de lo más divertidos y emotivos.

A las 19:50, Anna y Mario llegaron sonrientes y de la mano al sitio de su preboda donde fueron recibidos entre aplausos. También se pararon a hablar con la prensa: "Estoy muy emocionada. Estoy disfrutando el proceso, porque como va tan rápido hay que disfrutar. Nunca me había sentido tan querida como estos días, eso está siendo lo más bonito", fueron las palabras de Anna.

Por su parte, Mario Cristóbal le dedicó unas bonitas palabras a su, ahora, mujer: "Es una persona maravillosa, la mejor del mundo, por eso me caso con ella".