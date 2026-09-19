Belén Esteban recibe el permiso de su hija para hablar y aprovecha para lanzar un dardo a Jesulín

Fiesta 19 SEP 2026 - 16:34h.

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Durante años, Belén Esteban ha mantenido en privado (en la medida de lo posible) la intimidad de su hija Andrea. Fue la propia hija de la de Paracuellos quien pidió expresamente a su madre que no se hablara de ella en los platós de televisión, además de escoger una vida completamente alejada del foco mediático. Hasta ahora.

'Fiesta' ha mostrado las últimas declaraciones de la princesa del pueblo, unas imágenes en las que Belén Esteban lanza un bombazo que podría dar un giro de 180 grados a la situación familiar de los Janeiro. Y es que tras años intentando mantener su nombre fuera de los platós, ahora Andrea da un golpe en la mesa y autoriza a su madre a contar su verdad.

La propia Belén explicaba en el micrófono de 'Fiesta' que "ya está autorizada para hablar":

"Cuando yo hablo de mi hija es porque mi hija a mí me ha autorizado. Mi hija con 18 años me dijo que no hablara, pero ahora me ha dicho 'mama, habla'. Si mi hija hablara... pero yo quiero que mi hija siga siendo anónima".

El dardo de Belén Esteban a Jesús Janeiro

Belén, que está al corriente de las declaraciones de Juls Janeiro hablando sobre ellas, ha aprovechado el "permiso" de su hija Andrea para lanzar un dardo con un destinatario muy claro. Para la princesa del pueblo, Jesús Janeiro Bazán es quien debería dar a cara:

"Julia defiende a sus padres, pero yo defiendo a mi hija. El que siempre está encondido se llama Jesús Janeiro Bazán, que en la vida ha tenido cojones para salir a hablar. Yo me he peleado con su mujer y ahora está peleándose la niña conmigo, él es el que nunca habla".