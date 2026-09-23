Claudia Barraso 23 SEP 2026 - 19:21h.

Harvey Weinstein ha sido condenado a 15 años de prisión tras agredir sexualmente a Miriam Haley

Harvey Weinstein ha sido condenado a 15 años de cárcel tras agredir sexualmente a Miriam Haley, antigua asistente de producción de televisión en 2006. Uno de los que ha sido considerado hasta ahora como una de las grandes figuras del cine, ha perdido una larga batalla judicial que ha durado unos seis años. En 2020 fue cuando le anularon la condena, pero ahora, un nuevo jurado le declaró culpable el año pasado y una nueva sentencia les condena a 15 años de cárcel. La víctima declaró ante el tribunal este miércoles, una declaración que ha dejado tan impactado al jurado que no han dudado en condenar a Weinstein, según confirma ‘The Guardian’. En esa declaración, Haley habló del acoso y la humillación que estuvo sufriendo durante siete años, llegando a decir que fue difamada públicamente por el magnate y su equipo de defensa. Además, expresó que su experiencia tras la agresión “ya ha sido una condena de por vida” para ella y suplicó al juez que tuviera en cuenta todo eso. La fiscal adjunta del distrito de Nueva York, Nicole Blumberg, se ha dirigido al tribunal en nombre de la fiscalía para pedir que condenasen al acusado de 74 años a prisión, pidiendo 20 años de cárcel con cinco de supervisión tras la liberación, afirmando que el condenado nunca mostró ningún tipo de remordimiento por sus crímenes. A pesar de los argumentos de la defensa, Weinstein dijo que sentía remordimiento por Haley: “Vivo con mucho arrepentimiento y pido sinceras disculpas por mis acciones”. La defensa de Weinstein también argumentó que su cliente está demasiado enfermo para cumplir una larga condena tras un diagnóstico de varias enfermedades médicas, como cáncer de sangre y enfermedades cardíacas, pidiendo una reducción de condena hasta los nueve años.

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Harvey Weinstein ha sido condenado a 15 años de cárcel tras agredir sexualmente a Miriam Haley, antigua asistente de producción de televisión en 2006. Uno de los que ha sido considerado hasta ahora como una de las grandes figuras del cine, ha perdido una larga batalla judicial que ha durado unos seis años.

En 2020 fue cuando le anularon la condena, pero ahora, un nuevo jurado le declaró culpable el año pasado y una nueva sentencia les condena a 15 años de cárcel. La víctima declaró ante el tribunal este miércoles, una declaración que ha dejado tan impactado al jurado que no han dudado en condenar a Weinstein, según confirma ‘The Guardian’.

En esa declaración, Haley habló del acoso y la humillación que estuvo sufriendo durante siete años, llegando a decir que fue difamada públicamente por el magnate y su equipo de defensa. Además, expresó que su experiencia tras la agresión “ya ha sido una condena de por vida” para ella y suplicó al juez que tuviera en cuenta todo eso.

Pedían una reducción de condena de hasta nueve años

La fiscal adjunta del distrito de Nueva York, Nicole Blumberg, se ha dirigido al tribunal en nombre de la fiscalía para pedir que condenasen al acusado de 74 años a prisión, pidiendo 20 años de cárcel con cinco de supervisión tras la liberación, afirmando que el condenado nunca mostró ningún tipo de remordimiento por sus crímenes.

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A pesar de los argumentos de la defensa, Weinstein dijo que sentía remordimiento por Haley: “Vivo con mucho arrepentimiento y pido sinceras disculpas por mis acciones”. La defensa de Weinstein también argumentó que su cliente está demasiado enfermo para cumplir una larga condena tras un diagnóstico de varias enfermedades médicas, como cáncer de sangre y enfermedades cardíacas, pidiendo una reducción de condena hasta los nueve años.