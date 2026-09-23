La desgarradora carta de la madre de Nacho, el joven asesinado a tiros por error en Barcenillas

La madre de Nacho, asesinado a tiros por error en Barcenillas, le recuerda en una emotiva carta.

El llamamiento de la madre de Nacho, el joven de Barcenillas, asesinado a tiros en la calle por error: "Que acaben con esta lacra"

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Nacho solo tenía 21 años. Estaba sentado en la plaza de su pueblo, en Barcenillas. De repente, tres hombres le dispararon a quemarropa en la espalda y la pierna. Desconcertado, pudo llegar a un Dia cercano para pedir auxilio. "Me han disparado y no sé por qué, no he hecho nada", pudo decir. No logró superar las heridas.

Al principio, la investigación pensó que la muerte de Nacho se debió a un ajuste de cuentas. Por la forma en la acontecieron los hechos, era lo más probable. Tras detener a los tres presuntos asesinos, los investigadores tienen claro que Nacho dijo la verdad. Los hombres le asesinaron pensando que era un sicario enviado para matarlos a ellos. Es la realidad en Málaga, donde este tipo de actos ya es común. La madre de Nacho siempre confió en que su hijo no tenía nada que ver con ilegalidades. Y el tiempo le ha dado la razón. Aunque en el camino, ha perdido de manera inexplicable y atroz a un hijo.

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En una emotiva carta escrita desde el duelo que desvela el Diario Sur, la progenitora de Nacho ha querido mostrar la realidad de quién era su hijo, recordando que formaban "una familia de dos, con mucho amor". La madre dibuja una personalidad a imitar, "en su sonrisa siempre se deslumbraba cierta inocencia. Aunque a veces se esforzaba por parecer mayor, era aún un niño. Tenía grandes valores en torno a la igualdad, a la justicia social y a los derechos laborales, herencia de su mami".

Nacho quería ser "mecánico de trenes en Renfe". Como confiesa su madre, "se podía pasar horas y horas montando y desmontando su ciclomotor y ayudando a sus amigos a reparar los suyos". También era un amante de la música, principalmente de la guitarra eléctrica, de los animales.

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La madre relata en la carta cómo su hijo vivió sus primeros años en una urba de Ciudad Jardín, donde fue "inmensamente feliz" y cosechó amistades de la infancia que aún conservaba y para quienes esta pérdida ha supuesto un profundo dolor. Desde hacía tres años residía en el barrio de La Victoria. Allí era habitual verlo pasear a "dos de sus grandes amores, sus dos perritos, Pepito y Martín".

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A Nacho le gustaba reunirse con sus allegados y "sentarse en el Mirador a contemplar la ciudad", junto a un grupo de amigos que, desde que conocieron el desenlace, han rodeado a la familia con muestras de afecto y compañía. Ahora, su madre, deberá sobrevivir. La familia de dos se ha roto de la peor manera.