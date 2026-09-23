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España

Precintadas varias zonas del Congreso después de detectarse espray tóxico en ellas

El Congreso de los Diputados podría pasar a llamarse solo Congreso
Fachada del Congreso de los Diputados. Informativos Telecinco
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El Congreso ha precintado los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara en esa zona un espray tóxico, según han informado fuentes de la Cámara baja, momentos después del incidente con un bote de gas pimienta protagonizado por la diputada del PP, Ana Vázquez.

Bronca en el Congreso por la expulsión de la diputada del PP, Ana Vázquez, tras mostrar un bote de gas pimienta
Bronca en el Congreso por la expulsión de la diputada del PP, Ana Vázquez, tras mostrar un bote de gas pimienta
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Hay varios baños clausurados

Las instalaciones precintadas se encuentran en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, enfrente del Palacio del Congreso, donde se celebra desde las nueve de la mañana la sesión de control al Gobierno.

Durante la misma, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido que abandonara el hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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