La presidenta encargada de Venezuela pronunciará este jueves su discurso ante la ONU

El acercamiento de Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez que parece reforzar el compromiso de España con Venezuela

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Donald Trump y Delcy Rodríguez presumen de complicidad. El presidente de Estados Unidos y su homóloga de Venezuela han publicado imágenes de la "histórica" reunión a puerta cerrada en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas que reflejan el buen ambiente que reina entre ambos, tras el último acuerdo para ceder la mayor parte de la producción de petróleo venezolano a Washington. En las fotos aparecen sonrientes y haciendo signos de victoria y de 'ok' durante el primer cara a cara desde la llegada de la exaliada de Nicolás Maduro al Palacio de Gobierno en Venezuela.

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"Hemos sostenido una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad", ha anunciado la mandatario venezolana en una publicación en redes sociales.

El encuentro se produce tras la llegada, la víspera, de la representante venezolana a Nueva York con motivo de su participación en el Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas, hito que Caracas ha presentado como un logro para la diplomacia venezolana.

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Delcy Rodríguez pronunciará un discurso este jueves ante el pleno de la ONU del que ha adelantado que "Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento".

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La visita de Delcy Rodríguez a Estados Unidos se desarrolla además en un contexto de acercamiento entre Caracas y Washington. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estadounidense, recogida a su vez por la prensa venezolana, el presidente Donald Trump estaría barajando mantener un encuentro informal con Rodríguez este martes, al margen de las actividades de la Asamblea General.

La líder opositora María Corina Machado, ha tratado de entrar a Venezuela, mientras Delcy Rodríguez preparaba su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una escenificación del estrechamiento de relaciones entre Caracas y Venezuela. Hasta en tres ocasiones, MAchado intentó entrar a su país durante la jornada del lunes, en todos estos casos desde Panamá, según ha denunciado este miércoles el asesor para relaciones internacionales de la Premio Nobel de la Paz, Pedro Urruchurtu.