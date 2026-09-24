Lorena Romera 24 SEP 2026 - 14:04h.

La soltera de 'La isla de las tentaciones' aclara sus orígenes y se sincera sobre su infancia, que fue "bastante dura"

Irini está tentando a Sergio en esta nueva edición de 'La isla de las tentaciones'

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Irini Jannoulis ha decidido dar un paso al frente y romper la coraza que suele mostrar ante las cámaras. La joven, a la que conocimos en la pasada edición de 'La isla de las tentaciones' tras su paso por la villa con Atamán y que ahora regresa a República Dominicana tentando a Sergio -a quien ya conocía previamente tras coincidir en una noche de fiesta en Canarias-, se ha sincerado sobre sus orígenes y su complicada infancia.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la soltera ha elaborado una lista con "13 cosas sobre ella" para aclarar algunos puntos sobre su vida, reconociendo el esfuerzo que le supone mostrar su lado más vulnerable: "No me gusta expresar mis sentimientos ni hablar de mi vida privada, pero como me han pedido tantas veces que quieren saber más de mí y conocerme un poco más...".

Uno de los primeros aspectos que ha querido aclarar son sus raíces y la procedencia de su nombre. "Me llamo Irini Core González Llanulis. Mi nombre es de Grecia, ya que parte de mi familia es de Grecia y la otra parte de Canarias", ha revelado.

Sin entrar en detalles específicos, Irini ha explicado que su niñez no fue nada fácil: "He tenido una infancia bastante dura. Considero que hay cosas que yo viví de pequeña que no son para que las viva una niña de mi edad. Bueno, ni una niña de mi edad, ni de ninguna edad".

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Esta vivencia condicionó su forma de gestionar las emociones en la actualidad. Un vídeo en el que la tentadora admite que su madre le decía que tenía "lágrimas de cocodrilo" porque lloraba por todo, lo que terminó provocando el efecto contrario. "Me inculcaron tanto que el llorar estaba mal que a día de hoy me cuesta muchísimo llorar y expresar mis sentimientos porque lo veo como algo malo", ha reflexionado.

La danza: la disciplina que le cambió la vida

Antes de dar el salto al foco mediático, la trayectoria de Irini estaba encaminada hacia otro lado. Tras formarse en Peluquería y Estética e incluso poner en marcha su propio proyecto emprendedor, la joven encauzó su futuro laboral hacia una de sus grandes pasiones: el mar.

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"Justo antes de empezar en el mundo de la televisión, estaba estudiando para patrón portuario y trabajar en embarcaciones de recreo, ya que amo el mar y me pegaría todo el día en el mar", ha explicado a través de sus redes.

No obstante, si hay un refugio que fue determinante en los momentos más oscuros de su vida fue la danza. Especializada en pole dance y danzas aéreas, la soltera de 'La isla de las tentaciones' ha explicado lo mucho que significó para ella esta disciplina: "El baile me salvó literalmente la vida en una época muy mala que pasé. Lo único que me hacía levantarme de la cama era el baile".