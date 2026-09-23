Lorena Romera 23 SEP 2026 - 09:00h.

La influencer explica cómo le afecta su trastorno en el día a día y Manu Lombardo se disculpa con ella

El extronista de 'MyHyV' presenta a su nueva novia y Susana Megan reacciona públicamente

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Susana Megan se ha sincerado sobre su salud mental. En un sincero vídeo publicado en sus redes sociales, la que fuera pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha explicado qué supone convivir con trastorno del pánico y agorafobia, lanzando un valioso mensaje sobre la necesidad de acompañar con empatía y sin presiones a quienes atraviesan un problema así.

"Si pudieras ver mi trastorno, probablemente no me dirías: '¡Venga, tía, hazlo!'. Y ese es precisamente el problema, que no se ve", comienza explicando la influencer en la publicación. La creadora de contenido recalca que, aunque la gente de su entorno intenta animarla con la mejor intención, hay comentarios o exigencias que pueden resultar contraproducentes para su problema.

Para hacer entender el impacto invisible de esta afección, la joven ha recurrido a una metáfora muy gráfica: habla de cómo nadie le pediría correr o quitarse las muletas a una persona que lleva una pierna escayolada, ya que la lesión es evidente a los ojos de todos.

"Yo también tengo una especie de lesión, lo que pasa es que no se ve. Y que no se vea no significa que no exista", reflexiona. Un post en el que Susana Megan concluye enfatizando que la verdadera ayuda radica en acompañar, no juzgar y no presionar, así como entender la diferencia entre animar a alguien y sobrecargarle con expectativas. Especialmente porque, por sus problemas, no puede coger un avión o subirse a un ascensor, entre otras cosas.

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La disculpa de Manu Lombardo

Como era de esperar, el testimonio ha generado un sinfín de muestras de cariño, entre las que destaca especialmente la de Manu Lombardo, su expareja. La historia de amor de ambos nació bajo los focos de 'MyHyV' y se extendió durante casi nueve años hasta su ruptura en julio de 2024. A pesar del fin de su noviazgo hace ya dos años, ambos mantienen una excelente relación y continúan dedicándose palabras de respeto y admiración en las redes sociales.

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Al ver la publicación de Susana, Manu no ha dudado en dejarle un bonito comentario público cargado de afecto. Un mensaje en el que también se disculpa si él no supo ser ese apoyo que ella necesitaba: "¡Ánimo! Sé que algún día tirarás esas muletas, te quitarás esa escayola y no solo correrás, sino que volarás como el pajarito risueño que eres. Tú puedes. Y perdónanos si alguna vez no vimos la escayola con la claridad necesaria".